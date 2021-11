Vente OM : Un pas de plus des Saoudiens vers Marseille

Publié par Gary SLM le 03 novembre 2021 à 13:13

L’Arabie Saoudite, citée dans la vente de l'OM, vient de faire un pas de plus vers l’Olympique de Marseille. Un rapprochement qui ne passe pas inaperçu.

Vente OM : Les Saoudiens passent à la vitesse supérieure ?

L’avenir de l’Olympique de Marseille pourrait bien se jouer avec des investisseurs saoudiens. Dernièrement, l’information de la présence du PIF (Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite) dans le dossier de la vente OM a filtré. Les nouveaux propriétaires de Newcastle United, à la tête d’un gigantesque projet sportif, ciblent le club phocéen. Même si d’autres équipes sont dans le viseur des responsables du PIF, le rachat de l’OM occupe une place prépondérante dans leur projet.

Ce mercredi, l’équipe jeunes des U19 du club olympien ont fait le déplacement en Espagne, du côté de Salou, pour y participer à un tournoi de football. Ce tournoi, tenez-vous bien, est organisé par une bourse de l’Arabie Saoudite, pays qui vise le rachat de l’OM à travers le Fonds d'investissement PIF. Dans cette ville espagnole, l'Arabie Saoudite possède l'un des plus beaux complexes sportifs où débarquent régulièrement les équipes en lien avec le pays. C’est donc dans cette station balnéaire située le long de la Costa Daurada, dans le nord-est de l'Espagne, que les joueurs U19 de l’Olympique de Marseille ont défié le Dinamo Zagreb. Ce match s’est soldé par le score nul de 1-1.

Vente OM : Une invitation peut-être pas si anodine

Si cette invitation n’est pas une preuve irréfutable des intentions des dirigeants du PIF, elle marque un rapprochement entre le club phocéen et le PIF. Il faut savoir que l’intérêt non encore officiel des Saoudiens répond à la volonté des autorités saoudiennes de surclasser leur voisin du Qatar. À travers leur équipe du PSG, où évoluent Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, les Qataris eux se sont offerts une incroyable visibilité qui leur a d’ailleurs permis d’obtenir l’organisation de la Coupe du monde 2022. Négligé au départ par les rois du pétrole, cette approche de diffuser l’image d’un pays à travers une équipes de football attractive a fait ses preuves.

Pour directement concurrencer son petit voisin, l’Arabie Saoudite pousse pour le rachat de l’ OM par son Fonds public d'investissement. L’étape d’après sera de recruter un entraîneur de renom qui pourrait être Zinédine Zidane. Coïncidence ou pas, l’ancien international français a curieusement renouvelé sa flamme à l’équipe Marseillaise alors qu’il est annoncé sur les tablettes du PSG comme possible remplaçant de Mauricio Pochettino. Les joueurs de haut niveau pourront suivre pour offrir au club Parisien le rival à la hauteur de ses ambitions.