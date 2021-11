OM Mercato : Arsenal, coup de pression pour le retour de Saliba

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 05:45

En prêt sans option d’achat à l’Olympique de Marseille, l’avenir de William Saliba fait aujourd’hui parler. Si l’ OM souhaite désormais le conserver, Arsenal n’aurait pas dit son dernier dans ce dossier.

L’ OM encore loin du but pour William Saliba

En quête de renfort défensif lors du dernier mercato, l’Olympique de Marseille a misé sur William Saliba. Le défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne a de nouveau signé son retour au bercail après des piges à l’ASSE puis à Nice. Du haut de ses 20 ans, l’ancien stéphanois est devenu un élément essentiel du dispositif de Jorge Sampaoli, au point où son avenir commence à faire débat. Le défenseur central est en effet prêté sans option d’achat par Arsenal. Mais au vu de ses prouesses, l’ OM envisagerait de le conserver définitivement. Mais les Gunners ne sont pas aussi insensibles aux prouesses de l’international Espoirs tricolore et poussent pour son retour à Londres.

Une légende d’Arsenal met la pression sur Arteta

Ancien défenseur d’Arsenal, Martin Kweon milite en faveur du retour de William Saliba chez les Gunners. Il estime que le coach du club londonien doit donner une nouvelle chance au joueur prêté à Marseille. « Avec un peu de chance, il aura une autre chance de prouver qu’il peut jouer en équipe première […] Il serait bon qu’il revienne, qu’il crée de la concurrence et qu’il rende les décisions difficiles pour le manager. Les meilleurs clubs ont cela, regardez Manchester City avec Laporte, Diaz et Stones. C’est pourquoi ils sont les champions actuels de la Premier League », a lâché l’ancien Gunner dans les colonnes du Daily Mirror. Reste maintenant à savoir si Mikel Arteta va changer le statut de l’ancien stéphanois au sein de son effectif. Le technicien espagnol compte davantage sur Gabriel et White, ses principaux axiaux en défense.