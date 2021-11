OM Mercato : Longoria tient enfin la réponse d'Arturo Vidal

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 09:45

En fin de contrat l’été prochain, Arturo Vidal figurerait dans les plans de Pablo Longoria. Le milieu de l’Inter Milan vient de trancher au sujet de son avenir au moment où les rumeurs se multiplient.

La mise au point d’ Arturo Vidal sur son futur

Ancien sélectionneur du Chili, Jorge Sampaoli souhaite retrouver Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille. Le contrat du milieu de terrain chilien avec l’Inter Milan expire en juin prochain. Si son nom est régulièrement associé à l’ OM, le joueur de 34 ans est également annoncé en Angleterre. Les nouveaux riches de Newcastle United auraient également coché le nom de l’ancien Blaugrana. Interrogé sur un possible départ de l’Inter vers la Premier League, le Nerazzurro ne se ferme aucune porte. « J’ai eu des opportunités par le passé, mais au final, rien n’est venu. Je suis toujours satisfait de mon parcours, mais il reste encore du temps. On verra comment cette année se déroule, ce qui va se passer et quel sera mon futur », a indiqué Vidal selon les propos relayés par Sempre Inter.

Quelle destination pour Vidal en 2022 ?

Mais pour le moment, Arturo Vidal reste concentré sur son club et les défis auxquels il doit faire face. « Mais cette année, je veux tout donner et me battre pour l’Inter », a souligné l’expérimenté international chilien aux 129 sélections (32 buts). En fin de contrat au terme de la saison, le natif de San Joaquin sera libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier, notamment si sa situation contractuelle reste inchangée. Reste maintenant à savoir si l’Olympique de Marseille va tenter ce coup à zéro euro en vue du prochain mercato estival. Passé par la Serie A, la Bundesliga et la Liga, le Chilien n’a pas encore évolué en Premier League et en Ligue 1. Cette saison, il compte deux buts et trois passes décisives en 8 matchs avec le champion d’Italie en titre.