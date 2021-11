Mercato OL : Négociations pour un attaquant attendu à l’hiver

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2021 à 22:00

À l’affut de renforts pendant le mercato d’hiver, l’ OL a entamé des négociations pour recruter un attaquant international du FC Porto.

L' OL négocie l'arrivée de Jesus Corona de Porto

L’ OL aurait poussé ses pions pour recruter un joueur offensif afin de se renforcer à la trêve internationale. Peter Bosz sera privé de quatre joueurs, dont 3 attaquants : Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere pendant la CAN 2021 prévue du 9 janvier et 6 février 2022, au Cameroun. Sardar Azmoun, avant-centre du Zénith Saint-Pétersbourg, est la priorité des dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Toutefois, Juninho, le directeur sportif des Gones surveille de près Jesus Manuel Corona en fin de contrat au FC Porto.

À l’approche du mercato hivernal, L’Équipe apprend que le club rhodanien est entré en négociations avec les représentants de l’ailier droit en fin de bail avec le club portugais en juin 2022. Selon le quotidien sportif, « des représentants du joueur se sont déplacés en fin de semaine dernière à Lyon, afin d'entamer des discussions ». La source ajoute que l’entraîneur Peter Bosz « semble très intéressé par le profil » de l’international mexicain (61 sélections, 10 buts).

Une nouvelle en provenance de Porto est d’ailleurs à l’avantage de l’ OL. À en croire la source, Jesus Manuel Corona refuse de prolonger son bail avec les Dragons. Conséquence ? Il a été écarté du onze et relégué sur le banc de touche. Contrairement à Sardar Azmoun, le Mexicain de 28 ans est un « joueur de couloir très percutant », un profil recherché par Peter Bosz.

La concurrence AC Milan

La mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier, c’est la concurrence de l’AC Milan. Le média croit savoir que le clan de la cible de l’ OL « est également en contact avancé » avec le club lombard, en quête du successeur de Zlatan Ibrahimovic (40 ans) en fin de contrat à l'issue de la saison. Jesus Corona a fait 5 apparitions en championnat et 3 en Ligue des champions avec l'équipe de Sergio Conceiçao cette saison.