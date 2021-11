Montpellier HSC Mercato : C'est confirmé pour ce crack de L2

Publié par Ange A. le 06 novembre 2021 à 09:30

Conseiller spécial du président Laurent Nicollin, Michel Mézy s’est exprimé sur l’intérêt du Montpellier HSC pour un joueur évoluant en Ligue 2.

Le Montpellier HSC sur une piste à 0€ en Ligue 2

Actuel 11e de Ligue 1 Uber Eats, le Montpellier Hérault essaye de se remettre du départ de sa paire offensive Delort-Laborde. S’il s’est renforcé avec Valère Germain et Nicholas Gioacchini, le Montpellier HSC envisage encore de recruter un renfort offensif. Une fois de plus, le board du MHSC pourrait frapper un coup à zéro euro en Ligue 2. Une tendance confirmée par Michel Mézy. Le conseiller du président Laurent Nicollin a confirmé l’intérêt du club de l’Hérault pour Zinedine Ferhat. « On le suit. Il a réussi deux belles saisons. Il fait partie des joueurs qui peuvent nous intéresser », a assuré le responsable languedocien dans les colonnes du Midi Libre.

Zinedine Ferhat vers la sortie à Nîmes

Pisté par le Montpellier HSC, Zinedine Ferhat présente une situation contractuelle avantageuse. Le milieu offensif de 28 ans est en fin de contrat avec le Nîmes Olympique. Peu enclin à prolonger son contrat avec les Crocos, il pourra donc dès janvier s’engager librement avec le club de son choix en vue du mercato estival. L’été dernier, il était déjà courtisé par certains cadors du championnat comme l’Olympique de Marseille, le Lille OSC ou encore le RC Strasbourg. Resté dans le Gard, l’international algérien aux 13 sélections peine à lancer sa saison avec Nîmes, actuel 17e de Ligue 2. En sept apparitions, l’ancien Havrais n’a pas encore réussi à se montrer décisif.