OM-FC Metz : Frédéric Antonetti prévient déjà Jorge Sampaoli !

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2021 à 11:31

Frédéric Antonetti, coach du FC Metz, a prononcé des mots forts avant le choc de dimanche (13e journée L1) contre l’ OM de Jorge Sampaoli.

Frédéric Antonetti : « On est bien mieux depuis le match de Paris »

En conférence de presse vendredi, Frédéric Antonetti s’est exprimé sur le match de dimanche entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz. Avant-dernier du championnat devant l’AS Saint-Étienne, le club messin part donc au Vélodrome dans la peau d’un outsider. Mais son entraîneur ne s’avoue pas vaincu puisqu’il estime son groupe meilleur depuis le match héroïque perdu contre le Paris Saint-Germain.

« On est bien mieux depuis le match de Paris (1-2), mais on n'est pas récompensé. Je mets à part le match face à Rennes (0-3) où on était trop diminué. Je fais plus de séances vidéos individuelles », a déclaré le technicien français. Pour faire progresser ses joueurs, le Corse de 60 ans a trouvé sa solution avec un travail individuel. « Ce que je fais plus en ce moment en revanche, ce sont les séances vidéos individuelles. Je fais venir les joueurs dans le bureau un peu plus souvent », a expliqué Frédéric Antonetti. C’est donc un homme confiant et déterminé qui s’apprête à débarquer à Marseille avec un groupe quasiment au complet.

Un groupe au complet pour le voyage à Marseille

Devant les médias, Frédéric Antonetti a ouvertement annoncé qu’il va disposer d’un groupe presque au complet pour le choc de dimanche contre l'OM. Hormis Sikou Niakaté, en rééducation actuellement, tous les joueurs des Grenats devraient être aptes pour affronter les Marseillais au Stade Vélodrome, demain à 13 heures. L’entraîneur du FC Metz espère vivement que ses hommes vont avoir un déclic face à la bande de Dimitri Payet et Arkadiuz Milik.

« Il y a des petits bobos, mais rien d'important. Ça ne remet à priori pas la participation de qui ce soit pour le déplacement à Marseille. À part Sikou Niakaté (cuisse) qui est en réhabilitation, le reste du groupe devrait être opérationnel », a indiqué Antonetti. Jorge Sampaoli est prévenu.