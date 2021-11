PSG Mercato : Ménès annonce déjà le successeur de Kimpembe !

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2021 à 12:31

Titulaire aux côtés de Marquinhos, Presnel Kimpembe ne convainc pas dans la défense du PSG. Pierre Ménès s’est prononcé sur son cas.

Pierre Ménès attend avec impatience Sergio Ramos !

Auteur d’une piètre prestation face au RB Leipzig en Ligue des Champions, mercredi soir, Presnel Kimpembe est au coeur de nombreuses critiques. Il faut dire que le défenseur central formé au Paris Saint-Germain quoique titulaire indiscutable depuis le début de saison, ne parvient toujours pas à convaincre, multipliant les gestes dommageables pour son équipe. Pour Pierre Ménès, un retour à la compétition de Sergio Ramos devrait permettre à Mauricio Pochettino de régler rapidement le problème Kimpembe.

« Et c’est sur un penalty concédé par Kimpembe et validé par la VAR que Szoboszlai a égalisé sur péno. Kimpembe qui, sur cette action, est dans une position assez ahurissante puisqu’il est derrière les attaquants allemands et qu’il escalade Nkunku sans toucher le ballon. Le défenseur parisien commet énormément d’erreurs depuis le début de la saison et c’est là qu’on se languit que Ramos revienne peut-être un jour et rebatte un peu les cartes dans ce secteur », explique l’ancien consultant de Canal+ sur son site pierrotlefoot.com. Mais tout le monde n’enterre pas encore l’international tricolore de 26 ans.

Franck Leboeuf conseille Presnel Kimpembe

Ancien défenseur central et champion du monde 1998, Franck Leboeuf croit encore en Presnel Kimpembe. L’ancien compagnon du rugueux Marcel Desailly chez les Bleus estime que le vice-capitaine du Paris Saint-Germain doit juste améliorer certaines choses dans sa façon de jouer, mais surtout retrouver de la confiance en lui-même.

« Il faut se faire confiance. Les qualités qui lui ont permis d’arriver à ce niveau, elles sont toujours là. Il y a eu certaines actions tellement bêtes que c’en est trop gros. Mais le penalty provoqué contre Leipzig mercredi n’est qu’une erreur de parcours », a déclaré Franck Leboeuf avant de conseiller à Kimpembe de prendre exemple sur son coéquipier Marquinhos.

« Il a la chance d’avoir Marquinhos à côté de lui, qu’il l’observe. J’ai eu la chance de jouer avec de grands défenseurs centraux, Marcel Desailly notamment. Il est important d’observer comment ces joueurs fonctionnent », indique le consultant sportif qui compare le protégé de Mauricio Pochettino à l’ex-international brésilien Carlos Mozer.

« Presnel Kimpembe me fait un peu penser à Carlos Mozer. C’était un défenseur extraordinaire, mais il faisait presque une boulette par match quand il était avec l’OM. Un gros tacle, une grosse faute, un mauvais contrôle… Mais ça restait un joueur exceptionnel. Il faut que Presnel se fasse confiance. Carlos Mozer restait imperturbable, il faut que Presnel fasse de même », conseille Leboeuf.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’enfant de Beaumont-sur-Oise sait donc à quoi s’en tenir pour corriger ce qui lui est reproché.