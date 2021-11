OM - FC Metz : Antonetti tance les Marseillais après le nul

Publié par Ange A. le 08 novembre 2021 à 01:15

Frédéric Antonetti, le coach du FC Metz, a fustigé les critiques venant de l’Olympique de Marseille (OM) après le nul (0-0) au Vélodrome.

L’ OM contrarié par un Metz réduit à dix

Après son court succès contre Clermont lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille espérait signer une nouvelle victoire ce dimanche. Mais l’ OM a été contraint au partage des points par le FC Metz, avant-dernier de Ligue 1 avant le coup d’envoi. Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas réussi à trouver la faille face à des Messins réduits à dix suite à l’expulsion de Jemerson (56e). Après la rencontre, Mattéo Guendouzi a notamment pesté contre l’attitude des Grenats. Le milieu marseillais les accusant de simuler et de jouer la montre. « Ils ne sont même pas venus pour jouer au foot, c’est triste d’avoir des équipes de Ligue 1 qui jouent comme ça. Ils restent tout le temps par terre », a-t-il décrié au micro de Prime Video.

La réponse cinglante de Frédéric Antonetti

Ces propos de Mattéo Guendouzi ainsi que ceux de Jorge Desio, l’adjoint de Jorge Sampaoli (suspendu), ont fait réagir Frédéric Antonetti. Le coach du FC Metz n’apprécie guère les remontrances de ses adversaires du jour. Il rappelle notamment qu’il a fini la rencontre avec deux remplaçants blessés : Matthieu Udol et Vincent Pajot. « La déception ne doit pas empêcher la lucidité et la clairvoyance. Deux entrants se sont blessés, on doit en tenir compte. On joue à 10 contre 11, il y a neuf minutes de temps additionnel. Ils n’ont pas trouvé la solution. Il faut rester lucide et clairvoyant, que l’énervement ne fasse pas dire n’importe quoi parfois », a lancé le technicien messin.