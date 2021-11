RC Lens Mercato : Jonathan Clauss dans la shortlist du Real Madrid

Publié par Thomas le 08 novembre 2021 à 17:23

Auteur d'un début de saison sensationnel avec le RC Lens, Jonathan Clauss est dans le viseur d'un énorme club d'Europe, le Real Madrid.

RC Lens Mercato : Le Real pense à Clauss pour sa défense

C’est l’une des révélations de l’année 2021. Arrivé la saison dernière en provenance de la deuxième division allemande, Jonathan Clauss commence à attirer les gros poissons du football. Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Sang et Or, le défenseur de 29 ans réalise un début de saison en fanfare, avec déjà 2 buts et 6 passes décisives en 13 matchs. Des performances remarquables qui ne sont pas passées inaperçues en Espagne où son profil est étudié par Carlo Ancelotti et le Real Madrid.

Comme l’avance le site espagnol Fichajes.net, le joueur du RC Lens plaît beaucoup à l’écurie Merengue qui aimerait le faire rentrer dans la rotation en défense. Ses prouesses en Ligue 1 font de Clauss une option de choix pour concurrencer Dani Carvajal sur le flanc droit. Los Blancos craignent une énième rechute du latéral espagnol, et préfèrent assurer le coup en recrutant une doublure de haut niveau. Pas sûr cependant que les dirigeants lensois soient si ouverts à un départ de leur pépite vers la Liga.

Clauss toujours recalé par Deschamps

Lors de sa traditionnelle liste des 23 pour affronter le Kazakhstan et la Finlande, le sélectionneur de l’Equipe de France a une nouvelle fois décidé de ne pas appeler Jonathan Clauss, et ce, malgré une très forte demande des supporters. Didier Deschamps a préféré assurer le coup en convoquant Léo Dubois, un joueur régulièrement appelé depuis son transfert à Lyon.

Le défenseur lensois semble accuser le coup et assure ne pas faire de cette convocation, un entêtement. « Je ne vois pas pourquoi je devrais être déçu. J’y suis attentif, de plus en plus, parce que beaucoup de gens en parlent. Je regarde un peu plus attentivement mais tout en gardant ce recul. Je ne fais pas de fixette, je me tiens informé mais sans être borné dessus », avait déclaré le joueur juste après l'annonce de la liste. De son côté, le sélectionneur des Bleus a donné quelques éléments de réponses quant à la non sélection de Clauss, dans une conférence de presse ce lundi. Didier Deschamps a évoqué une "forte concurrence", réclamant au joueur de la patience.