OL Mercato : Juninho pointe les lacunes de Lyon

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2021 à 11:41

L’ OL reste sur deux défaites humiliantes à Nice et à Rennes. Juninho, directeur sportif de Lyon, a identifié le secteur de jeu défaillant de l’équipe de Peter Bosz.

OL : Juninho pointe un gros souci défensif à Lyon

L’ OL a été renversé par l’OGC Nice (3-2) alors qu’il menait (2-0) après 80 minutes de jeu, lors du match de la 11e journée de Ligue 1, disputé à l’Allianz Riviera. Les joueurs de Peter Bosz avaient concédé 3 buts en l’espace de 13 minutes, temps additionnel compris. Deux semaines plus tard, l’Olympique Lyonnais a été humilié par le Stade Rennais au Roazhon Park (4-1) en encaissant 3 buts en seconde période. Après ces deux défaites, l’équipe de Peter à Bosz pointe désormais à la 7e place de Ligue 1 avec 19 points. L’ OL a surtout concédé 21 buts et est classé parmi les plus mauvaises défenses de Ligue 1 après 13 journées de championnat.

Réagissant à ces défaites des Gones à Rennes, Juninho a mis le doigt sur la plaie de l’équipe Peter Bosz. Il pointe une fébrilité défensive. « On doit avoir le plaisir de défendre. Tout le monde a le plaisir de jouer, mais cette équipe n’a pas le plaisir de défendre et ce n’est pas la première fois », a souligné le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Pour corriger cette lacune, le Brésilien ne songe pas à recruter de nouveaux défenseurs pour l'instant. Il propose plutôt à ses joueurs de soutenir les défenseurs en défendant ensemble. « Quand on n’a pas le ballon, il faut avoir la mentalité pour défendre », a-t-il indiqué. Pour rappel, Juninho a recruté 4 défenseurs cet été. Damien Da Silva et Jérôme Boateng (arrières centraux), Henrique Silva Milagres et Emerson Palmieri (arrières latéraux).

L'Olympique Lyonnais et ses deux visages

Paradoxalement, Lyon a deux visages cette saison. En difficulté en championnat, l’équipe de Jean-Michel Aulas se porte bien en Ligue Europa. Elle est leader de son groupe avec 12 points (soit 4 victoires en autant de matchs disputés) dans la phase de poule. Les Lyonnais sont même déjà qualifiés pour les 8e de finale de la compétition et assurés de finir premiers du groupe A, alors qu’il reste encore deux journées à disputer.