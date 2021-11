OL Mercato : Aulas lâche de nouveaux indices pour l'hiver

Publié par Ange A. le 06 novembre 2021 à 08:00

Jean-Michel Aulas s’est de nouveau exprimé sur le prochain mercato de l’Olympique Lyonnais (OL) au moment où les rumeurs se multiplient.

La mise au point de Jean-Michel Aulas pour l’hiver

Actuel 5e de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique Lyonnais opère une belle remontée au classement après un début de saison en dents de scie. Mais l’ OL pourrait être coupé net dans son élan en hiver, notamment avec la tenue de la Coupe d’Afrique des nations. Plusieurs élements offensifs comme Karl Toko Ekambi (10 buts et 4 assists en 16 matchs), Islam Slimani et Tino Kadewere devraient prendre part à cette grand’messe du football africain. Pour compenser leurs absences, des recrues sont annoncées à Lyon au mercato d’hiver. Les noms de l’Iranien Sardar Azmoun (Zénit Saint-Pétersbourg) ou encore du Mexicain Jesus Manuel Corona (FC Porto) sont associés au club rhodanien. Président des Gones, Jean-Michel Aulas a jeté un froid sur ces arrivées sur Twitter.

Des solutions internes pour l’ OL cet hiver ?

Le président l’Olympique Lyonnais semble davantage privilégier des solutions internes pour le mercato hivernal. Le patron de l’ OL rappelle notamment que Jeff Reine-Adelaïde, de nouveau victime d’une rupture des ligaments croisés lors de son prêt à Nice la saison dernière, devrait déjà être opérationnel. Le dirigeant rhodanien mise également sur l’éclosion du jeune Bradley Barcola, auteur d’une passe décisive lors du large succès de Lyon contre le Sparta Prague en Ligue Europa (3-0). « Ce n’est pas une certitude il y a aussi Jeff et Bradley qui a été épatant hier [jeudi, ndlr] ! Pour recruter efficacement il faut à coup sûr recruter plus fort que ce que l’on a ! Et en plus c’est pour 1 mois ! À Peter, Juni et Vincent de décider », a noté Jean-Michel Aulas dans un tweet sur son réseau social favori.