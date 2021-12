Barça Mercato : Un dossier brûlant en attaque bientôt bouclé !

Publié par Thomas le 13 décembre 2021 à 20:52

Grande priorité depuis des mois pour le secteur offensif, le Barça devrait bientôt voir un crack mondial lui filer entre les doigts en 2022.

Barça Mercato : Deal quasi bouclé entre le BVB et Adeyemi

Dans la volonté de se renforcer offensivement pour 2022, le FC Barcelone a reçu une nouvelle terrible sur l’une des pistes les plus chaudes de son début de saison, l’attaquant allemand Karim Adeyemi. Le joyau du RB Salzbourg réalise un début de saison stratosphérique dans le championnat autrichien mais aussi et surtout en Ligue des champions, où il est déjà à 4 buts et 1 passe décisive. Des performances monstrueuses qui ne sont pas passées à côté de grands recruteurs comme le FC Barcelone qui en faisait sa cible numéro 1 en attaque.

Les Blaugranas avaient alors entamé des discussions avec l’entourage du joueur de 19 ans pour une signature l’été prochain. La récente méforme de la recrue estivale Sergio Agüero avait notamment poussé Joan Laporta et Mateu Alemany à accélérer les négociations. Des efforts finalement vains, puisque Adeyemi serait tombé d’accord avec le Borussia Dortmund.

Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur, le BVB serait dans son étape finale pour recruter le joyau allemand. Après avoir refusé une offre de 40 millionsd’euros du Barça, l’entourage du joueur aurait succombé aux avances des Jaune et Noir qui proposeraient un projet sportif plus séduisant que les Catalans. À seulement 19 ans, l’attaquant du RB Sazlbourg veut poursuivre sa progression dans son pays natal, raison pour laquelle ce dernier refusait tour à tour les offres du Barça et même du Paris Saint-Germain qui en faisait un remplaçant de choix à Kylian Mbappé.

Une signature pour remplacer Erling Haaland

La venue de Karim Adeyemi à Dortmund n’est pas anodine, puisque le natif de Munich aura la lourde charge de remplacer Erling Haaland, tout proche d’un départ de la Rühr l’été prochain. Courtisé par une multitude de cadors en Europe, le serial buteur norvégien a récemment vu son agent, Mino Raiola, donner de précieux indices sur son avenir. " Erling Haaland passera à l'étape suivante. Le Real Madrid, le Bayern, le Barça et City, ce sont les grands clubs qu'il peut rejoindre. Quand ? Peut-être cet été, peut-être le prochain. Mais il y a de grandes chances que ce soit CET été ", avait-il déclaré à Sport1 avant de faire machine arrière indiquant qu’il n’y avait " aucune négociation avec un quelconque club ". Cet accord avec Adeyemi semble néanmoins confirmer l’hypothèse d’un départ pour celui qui avait justement signé lors de l’hiver 2020 au BVB en provenance d’un certain RB Sazlbourg.