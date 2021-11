ASSE Mercato : Soucasse livre des indices sur le marché d'hiver

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 18:35

En difficulté en Ligue 1, l’ ASSE prévoit de se renforcer au mercato hivernal. Le président Jean-François Soucassse l’a confirmé ce mercredi.

ASSE : « Des profils ciblés, des contacts pris », selon Soucassse

Sans budget pour recruter, l’ ASSE a été inactive sur le marché des transferts de l’été dernier. Les Verts avaient réussi à se faire prêter Ignacio Ramirez, le dernier jour du mercato estival, par Liverpool FC de Montevideo, un club uruguayen. Mais vu le début de saison compliqué de l’AS Saint-Étienne, les responsables envisagent de renforcer l’équipe de Claude Puel. Jean-François Soucassse l’a fait savoir ce mercredi. « Bien évidemment, le club souhaite être actif pour ce mercato », a-t-il déclaré en justifiant cette décision : « Notre équipe actuelle montre du caractère, des ressources, mais aussi des fragilités. »

Le président exécutif de l’ ASSE est allé plus loin en annonçant la couleur. « Des profils ont été ciblés, des contacts pris », a-t-il annoncé. « On a évidemment à cœur de pouvoir amener plus de conforts et de solutions à cette équipe pour assurer cet objectif qui est le nôtre, assurer le maintien », a indiqué Jean-François Soucassse.

L'AS Saint-Étienne doit d'abord convaincre la DNCG

Pour revenir au budget de l’ ASSE, le club va passer devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) le 25 novembre. Le dirigeant stéphanois « espère conforter et confirmer la volonté des Verts de recruter » de nouveaux joueurs en janvier 2022. Le club doit d'abord faire valider sa gestion par le gendarme financier de la Ligue 1, avant de recruter de nouveaux joueurs. « On pense avoir des éléments pour convaincre la DNCG », a rassuré Jean-François Soucassse.

Les postes à renforcer

Jean-François Soucassse a évoqué les profils et cibles, mais à quels postes Claude Puel a des besoins ? D'abord en attaque, où il manque un vrai avant-centre typique, surtout que le meilleur buteur Wahbi Khazri sera absent lors de la CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun. Puis en défense centrale où les jeunes Saïdou Sow (18 ans) et Mickaël Nadé (22 ans) sont sans expérience. Dans l'entrejeu, Claude Puel sera privé d'Yvan Neyou (Cameroun) et éventuellement Mahdi Camara courtisé par la sélection de Gambie, pour la CAN. Dès lors, le besoin d'un milieu de terrain se ferait sentir.