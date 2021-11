RC Lens Mercato : 2,5 M€, un transfert déjà bouclé au RCL ?

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 01:05

Un joueur prêté par le RC Lens pourrait faire l’objet d’un transfert au mercato d’hiver. Il aurait déjà convaincu son club portugais.

RC Lens : Famalicao veut lever l'option d'achat de Banza

Prêté au FC Famalicao par le Racing Club de Lens le dernier jour du mercato estival dernier, Simon Banza devrait rester définitivement au Portugal. Les performances de l’attaquant du RC Lens sont tellement satisfaisantes que la direction du club de Liga portugaise serait encline à lever l’option d’achat assortie à son contrat. Cela devrait se faire pendant le marché des transferts de janvier 2022 selon le compte Twitter MSV Foot. La source ajoute même que le FC Famalicao envisage de réaliser une bonne affaire sur son actuel meilleur buteur. Simon Banza « pourrait être racheté par Famalicao et être vendu directement, car ses prestations auraient attiré le regard attentif de Braga et de Guimaraes » d’après le média.

L’avant-centre de 25 ans est lié au RC Lens jusqu’au 30 juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 2,5 M€. Ne rentrant pas dans les plans de Franck Haise, il a été prêté pour la saison 2021-2022. Sous le maillot du FC Famalicao, le natif de Creil a inscrit 9 buts en 9 matchs disputés toutes compétitions confondues, soit 7 buts en autant de rencontres jouées dans le championnat de l’élite portugaise. C’est d’ailleurs grâce à ses statistiques impressionnantes avec l’équipe du coach Ivo Vieira que Simon Banza a réussi à séduire d’autres clubs du Portugal.

L'attaquant décisif avec le RCL avant son départ

Avant son départ du RC Lens, le joueur formé chez les Sang et Or avait pris part à 4 bouts de matchs de Ligue 1 (une titularisation), mais il avait réussi à marquer un but et avait délivré une passe décisive en 122 minutes disputées. Comme quoi, l'attaquant de pointe avait été décisif à Lens, sans être le premier choix de Franck Haise.