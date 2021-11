OL : Deux visages de l'Olympique Lyonnais, le défaut trouvé

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 12:00

L’ OL a deux visages cette saison ! L’un pâle en Ligue 1 et l’autre reluisant en Ligue Europa. Cela s’explique bien selon Karl Toko-Ekambi.

L' OL va mal en Ligue 1 et bien en coupe d'Europe

La saison 2021-2022 de l’ OL est un peu bizarre ! La même équipe de Peter Bosz présente deux visages différents, en Ligue 1 et en coupe d’Europe. Elle va moins bien en championnat ou elle pointe à la 7e place de Ligue 1 avec 19 points. Plus grave, l’Olympique Lyonnais a subi deux revers « honteux » lors des 11e et 13e journées. Les Gones ont été renversés par l’OGC Nice (3-2) alors qu’il menait (2-0) après 80 minutes de jeu. Les joueurs de Peter Bosz avaient concédé 3 buts en l’espace de 13 minutes, temps additionnel compris. L’autre défaite face au Stade Rennais à Rennes est une déculottée (4-1) qualifiée de honteuse par Juninho.

Après 13 journées, l’ OL a 15 points de retard sur le leader le PSG. En revanche, tout va bien pour les Gones en Ligue Europa. Ils sont leaders de leur groupe grâce à leurs 4 victoires en autant de matchs disputés. Avec 12 points au compteur, ils sont assurés de finir 1ers et sont même déjà qualifiés pour les 8es de finale, à 2 journées de la fin de la phase de poule.

Lyon peu concentré en L1 qu'en Ligue Europa, selon Toko-Ekambi

Comment expliquer donc ce contraste à l’ OL ? Interrogé sur ses performances individuelles en Europa League, Karl Toko-Ekambi a répondu à la question sur la télé du club rhodanien au moment. « C’est une compétition européenne, donc il y a toujours plus d’espaces, ça correspond à mon style de jeu », a-t-il indiqué. « L’approche est différente qu'un match de championnat. En Ligue 1, on se retrouve parfois face à des équipes regroupées. Face à une équipe d’un niveau inférieur, on doit augmenter notre niveau de concentration et gagner en humilité, parce qu’on est favoris de la rencontre », a expliqué l’attaquant de l’ OL.

Notons que le N°7 de Lyon est l'actuel meilleur buteur de la Ligue Europa, avec 6 buts marqués et 2 passes décisives délivrées en 4 matchs joués.