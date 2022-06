RC Lens Mercato : Un transfert à 5 M€ en vue au Racing Club

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 02:11

RC Lens Mercato : Ne rentrant pas dans les plans de Franck Haise au RCL, Simon Banza est sur le marché. Un club du Portugal négocie son transfert.

RC Lens Mercato : Braga négocie le transfert de Simon Banza

Indésirable au RC Lens et prêté trois fois de suite, Simon Banza n’a plus qu’un an de contrat avec le club nordiste. De ce fait, la direction lensoise doit tout faire pour le transférer cet été, pour éviter de le voir partir librement. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour le RCL, car l’attaquant a des touches au Portugal. Grâce à ses performances (15 buts et 6 passes décisives, en 32 matchs disputés toutes compétitions confondues) avec le FC Famalicao, club auquel il était prêté cette saison, Simon Banza a tapé dans l’oeil de Braga.

Le Sporting Club veut profiter du retrait du FC Famalicao du dossier pour recruter le joueur du RC Lens. En effet, le prêt de ce dernier est accompagné d’une option d’achat que le club aux couleurs Bleu et Blanc n’a finalement pas levée. Selon les informations du quotidien O Jojo, le SC Braga a engagé les négociations avec la direction des Sang et Or pour le transfert du joueur de 25 ans.

Le club portugais veut recruter l'attaquant du RCL à moins de 5 M€

La source précise par ailleurs que le dossier du transfert de Simon Banza est géré directement par le président du SC Braga, Antonio Salvador. Cependant, le dirigeant doit faire face à la concurrence d’autres courtisans du joueur du RC Lens. Malgré cela, le club portugais tenterait de négocier à la baisse, l’indemnité de transfert du buteur, fixée à 5 M€, soit la valeur marchande actuelle de ce dernier. Pour mémoire, le natif de Creil a été formé à la Gaillette (2012-2015) et y a fait ses débuts professionnels en Ligue 2 en 2015-2016.