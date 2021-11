RC Lens Mercato : Un buteur jette un froid sur son futur

Publié par Ange A. le 20 novembre 2021 à 07:21

Prêté à Famalicão par le RC Lens, Simon Banza réussit ses débuts. L’attaquant s’est confié sur un retour chez les Sang et Or.

Simon Banza à la relance au Portugal

Suite au retour d’Arnaud Kalimuendo, le Racing Club de Lens a accepté de prêter Simon Banza. L’avant-centre de 25 ans est prêté cette saison aux Portugais de Famalicão avec option d’achat. L’attaquant lensois réalise des débuts tonitruants avec l’écurie portugaise. Il compte 9 buts et 2 passes décisives en 9 matchs avec l’actuel 13e de Liga Bwin. Interrogé par Foot Mercato, le natif de Creil est revenu son départ de Lens, évoquant notamment la recherche d’un meilleur temps de jeu. « Je n’avais pas de réelles garanties en termes de temps de jeu sur la saison. J’ai donc décidé d’aller voir le coach pour lui demander de partir afin d’avoir davantage de temps de jeu ailleurs, ce qu’il a accepté, saluant mon état d’esprit et ma loyauté envers le club. On s’est mis d’accord sur ça », a-t-il expliqué.

Un avenir encore flou avec le RC Lens

Simon Banza a également été interrogé sur un retour au RC Lens. Formé à Lens, le prolifique attaquant est encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Sang et Or. Il ne lui restera donc qu’un an de contrat au terme de son prêt à Famalicão. Prêté avec option d’achat, le buteur formé à Lens entretient le mystère quant à son avenir. Il révèle ne pas être préoccupé par son futur pour le moment. « Il y a une option d’achat oui, mais, pour l’instant, il n’y a rien de nouveau. Pour le moment, je fais ma saison et on verra plus tard. Cette discussion aura lieu avec d’autres personnes. Moi, je m’occupe de jouer sur le terrain », a-t-il confié dans son entretien au média en ligne.