OM Mercato : Un joli chèque en vue grâce à cet indésirable

Publié par Ange A. le 14 novembre 2021 à 05:35

L’Olympique de Marseille a réussi à se débarrasser de certains flops lors du mercato estival. Un attaquant pourrait rapporter à l’ OM.

4 M€ déjà promis à l’ OM en 2022 ?

S’il a beaucoup recruté l’été dernier, l’Olympique de Marseille a également libéré de nombreux joueurs. Des éléments en délicatesse comme Dario Benedetto et Nemanja Radonjic ont notamment quitté l’ OM en prêt. Si l’ailier serbe est en difficulté au Benfica et qu’un retour express à Marseille est même déjà évoqué, ce n’est pas le cas de l’avant-centre argentin. Même s’il n’affiche pas un bilan comptable à faire pâlir (2 buts et un assist en 12 matchs), « Pipa » est apprécié à Elche. Tel est l’avis partagé par Monserrate Hernandez Marcos. Le journaliste de Onda Cero et AS indique que le pensionnaire de La Liga pourrait lever l’option d’achat de l’Argentin dans les prochains mois.

Un transfert définitif de Benedetto à Elche ?

« Il n’y a pas eu de polémique concernant son implication dans le club parce qu’il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été très importants », confie le confrère espagnol dans les colonnes de La Provence. Cette sortie devrait notamment ravir la direction de l’Olympique de Marseille. L’ OM pourrait recevoir un chèque compris entre 3 et 4 millions d’euros pour le transfert de Dario Benedetto. De quoi consoler la direction olympienne à défaut de le laisser partir libre au terme de son contrat l’été prochain.

Pour rappel, l’Argentin avait été recruté en 2019 en provenance de River Plate contre 14 millions d’euros. Son bilan à Marseille est loin d’être élogieux. Il ne compte que 17 buts et 5 passes décisives en 71 apparitions.