Vente ASSE : Nouveau désaccord entre les présidents de Sainté

Publié par ALEXIS le 16 novembre 2021 à 14:05

Un nouveau détail est évoqué dans le dossier de la vente de l’ ASSE. Elle concerne un prétendu désaccord entre les deux présidents du club.

ASSE : Romeyer et Caïazzo divisés sur la date de la vente

Après le prétendu désaccord entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sur leurs préférences entre les candidats au rachat de l’ ASSE, c’est maintenu un avis partagé sur la date de la vente qui est évoqué. D’après les indiscrétions de Le Progrès, les deux associés ne s’entendent pas sur le calendrier de cession de leur équipe. Alors que le premier souhaite acter la vente définitive de l’AS Saint-Étienne avant janvier 2022, le deuxième serait favorable au report de la vente, si l’on en croit le quotidien régional.

L’idée de Roland Romeyer étant de laisser le probable nouveau repreneur investir dans le mercato hivernal en janvier, afin de renforcer l’équipe de Claude Puel. Or, Bernard Caïazzo, lui, veut investir cet hiver afin de donner les moyens à l’ ASSE de se maintenir en Ligue 1. Ce qui relèverait sa valeur marchande et leur permettrait de céder le club à un montant un peu plus élevé que les offres actuelles estimées entre 12 et 20 M€. Plus concrètement, le président du conseil de surveillance des Verts aimerait recruter au moins trois joueurs à l’hiver d’après la source.

En attendant la date butoir

À noter que le cabinet KPMG va rendre officielles les conclusions de la mission qui lui a été confiées par les propriétaires de l'AS Saint-Étienne, le 23 novembre selon Jean-François Soucasse. C'est à cette date que les candidats retenus et leurs offres concrètes seront dévoilés par le cabinet. En attendant ce délai décisif annoncé par le président exécutif de l' ASSE, l'équipe de Claude Puel est 19e de Ligue 1 et menacée de relégation en Ligue 2, après 13 journées de championnat.