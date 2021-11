ASSE Mercato : Puel balance du lourd sur l’hiver et son avenir

Publié par Ange A. le 18 novembre 2021 à 05:30

Poussé vers la sortie par les supporters de l’ ASSE, Claude Puel s’est projeté sur le prochain mercato d’hiver et a évoqué son avenir.

Claude Puel confirme une tendance pour le mercato d’hiver

L’AS Saint-Étienne reste sur un succès renversant au Chaudron contre le Clermont Foot (3-2). Il s’agit de la première victoire de l’ ASSE cette saison. Les Verts restent sur une série de trois matchs sans défaite et calent à la 19e du championnat. Alors qu’un léger mieux est à observer ces dernières journées, des renforts sont attendus cet hiver. Avec la Coupe d’Afrique des nations, le club ligérien va devoir libérer ses internationaux. Claude Puel attend des recrues cet hiver pour compenser ces départs. Le coach stéphanois s’est exprimé sur le sujet dans un entretien accordé à L’Équipe. « On veut essayer de recruter et on en a besoin. Mais étant donné notre enveloppe, on va s’appuyer sur des prêts. J’espère qu’on trouvera deux, trois oiseaux rares qui permettront de donner confiance à l’équipe, pour avancer », a indiqué le technicien castrais.

Sa réponse aux supporters de l’ ASSE

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a également été interpellé sur sa situation personnelle. Alors que son contrat expire en juin 2022. Son départ est exigé par les supporters de l’ ASSE. L’ancien coach de Leicester, Nice ou encore de Lyon garde la même ligne de conduite. Il reste focus sur sa mission dans le Forez. « Je n’ai jamais été carriériste. J’ai un contrat, je suis pro et je donne pour le club qui m’a fait venir. Je ne veux pas avoir de pensées négatives. Je suis dans mon trip. En mission. Pas là pour une gloriole personnelle. Il faut y arriver. Le contexte supporter est un élément supplémentaire à prendre en considération mais sans dévier de la trajectoire », a-t-il souligné tout en reconnaissant « qu’il y a beaucoup de pression autour du club ».

Une possible prolongation avec Sainté ?

Si l’ ASSE doit assurer son maintien, Claude Puel reste ambitieux quant à l’objectif de fin de saison du club. Pour l’entraîneur des Verts, au vu de son potentiel, l’équipe peut finir dans la première moitié du classement. « L’objectif, c’est de terminer dans les dix premiers […] J’ai dit aux joueurs : "On aimerait tous jouer le haut du tableau. Mais on a une noble cause et j’aimerais dire qu’on l’a réussie en fin de saison." », a-t-il confié avant de répondre à une question concernant une éventuelle prolongation de son contrat. « Beaucoup de joueurs ont prolongé car ils ont confiance en moi. Mais je m’interdis toute projection sur mon avenir car mon quotidien, c’est demain. Si on réussit notre entreprise, tant mieux pour le club et celui qui arrivera derrière », a-t-il conclu.