ASSE Mercato : Claude Puel dévoile sa priorité pour janvier

Publié par ALEXIS le 18 novembre 2021 à 22:21

Claude Puel veut renforcer l’ ASSE pendant le mercato de janvier, dans les trois compartiments de jeu. Mais il a une priorité bien claire.

ASSE : Puel cherche le remplaçant de Wahbi Khazri en priorité

Dans une interview dans L’Équipe, Claude Puel a confirmé des besoins à l’ ASSE. Il souhaite renforcer son équipe, mais le club ligérien n’a pas les moyens financiers. Le coach et manager général des Verts est à l’affût d’opportunités. Il espère attirer deux ou trois joueurs sous la forme de prêt, pour « apporter de la confiance » à son groupe. A priori, l’entraineur de l’AS Saint-Étienne pense à un défenseur central, un milieu de terrain et un avant-centre décisif qui n’aura pas besoin de temps d’adaptation. La priorité de Claude Puel est clairement en attaque.

« On va perdre Wahbi Khazri, qui devrait être sélectionné avec la Tunisie (pour la CAN 2021) […] On regardera dans les clubs qui ont un large effectif », a-t-il indiqué dans le quotidien sportif. À noter que l'international tunisien (65 sélections pour 22 buts inscrits) est l'actuel meilleur buteur des Stéphanois avec 7 buts marqués en 13 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Le technicien de l’ ASSE a néanmoins exprimé une inquiétude, sur le fait que « les prêts arrivent souvent au dernier moment et que le marché (pour obtenir des joueurs en prêts, ndlr) est toujours particulier ».

Moukoudi, Neyou et Sow pourraient être à la CAN en plus de Khazri

Pour rappel, Wahbi Khazri n'est pas le seul joueur de Sainté concerné par la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Harold Moukoudi et Yvan Neyou devraient être sélectionnés avec les Lions Indomptables camerounais. Le jeune Saïdou Sow (défenseur central) également pourrait aussi être convoqué par la Guinée. Il compte déjà 4 sélections avec le Syli National. Convoité par le sélectionneur gambien, Mahdi Camara, lui, n'a pas encore donné son accord pour jouer avec la Gambie, pays d'origine de son père.