PSG Mercato : Accord total au Paris SG pour un coup fantastique

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2021 à 09:51

Leonardo et Mauricio Pochettino préparent déjà les prochains mercatos du PSG. Un premier accord total se dégage sur une piste colossale.

Leonardo est passé à l’action pour un joueur de Chelsea

Si Thomas Tuchel a des vues sur certains joueurs du Paris Saint-Germain, l’ancien club de l’entraîneur de Chelsea lui prépare aussi un vilain tour pour le prochain mercato estival. D’après plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens auraient notamment jeté leur dévolu sur un protégé de Tuchel. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par nos confrères de Foot Mercato, le Paris SG semble déterminé à s’attacher les services d'Antonio Rüdiger.

Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleus aurait même déjà entamé des pourparlers avec le représentant du défenseur central des Bleues. Libre le 30 juin prochain, l’international allemand peine à trouver un accord avec la direction de Chelsea en vue d’une prolongation. Le PSG aimerait profiter de cette situation pour faire signer un précontrat au joueur de 28 ans durant l’hiver et le voir débarquer en France à l’issue de la saison. Et même si l’affaire est encore loin d’être dite, un énorme consensus se dégage déjà autour de ce dossier.

PSG Mercato : Pochettino valide l’opération Rüdiger

En grande forme lors des deux dernières saisons, Antonio Rüdiger est suivi par de nombreux clubs européens, et non des moindres. En effet, à en croire le spécialiste mercato de Foot Mercato, Santi Aouna, outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich sont également intéressés par le profil de l’ancien défenseur de l’AS Roma. Recruté en 2017 pour 35 millions d’euros, Rüdiger pourrait bien filer librement en fin de saison et le Paris SG semble avoir une longueur d’avance sur les autres prétendants puisque selon une source proche du joueur, « des discussions sont d’ores et déjà en cours entre le club parisien et l’agent et demi-frère du joueur, Sahr Senesie », explique le journaliste sportif.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund entend profiter de sa situation pour négocier un meilleur salaire que ce qu’il perçoit actuellement à Londres. Des arguments sportifs, mais également financiers devront donc être au coeur des discussions à venir pour le clan Antonio Rüdiger. Toujours selon la même source, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a donné son feu vert à Leonardo pour cette piste prestigieuse. Le coach argentin étant déjà intéressé par le natif de Berlin durant son passage sur le banc de Tottenham de 2014 à 2019.

Ainsi, après le milieu de terrain de l’AC Milan, Franck Kessié, le PSG s’attaque à un autre joueur en fin de contrat, nouvelle trouvaille employée par Leonardo et qui a fait mouche l’été dernier avec de très gros coups pour les Parisiens, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ayant rejoint l’effectif de Pochettino.