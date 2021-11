RC Lens : Consigne ferme de Haise après la défaite à Brest

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2021 à 22:55

Après la lourde défaite du RC Lens à Brest, Franck Haise a immédiatement remobilisé son équipe en vue du match contre Angers SCO.

RC Lens : Haise déplore le manque de rigueur et d’agressivité

La trêve internationale de deux semaines n’a pas fait du bien au RC Lens qui était 2e avant la 14e journée. Les joueurs de Franck Haise se sont relâchés lors de la reprise du championnat. Ils ont été étrillés par le Stade Brestois au stade Francis-Le Blé (4-0). Ils étaient menés (3-0) au bout de 33 minutes de jeu en première période. Conséquence, le RCL a chuté de deux rangs au classement, soit jusqu’à la 4e place. Les Artésiens comptent 24 points, juste derrière le Stade Rennais (25 points) et l'OGC Nice (26 points). Pourtant, les Sang et Or étaient l’une des belles surprises de cette première moitié de l’exercice 2021-2022.

Pourquoi, le Racing Club a été méconnaissable à Brest ? « Défensivement, on a manqué de rigueur, d’agressivité, c’était trop facile pour Brest de marquer. On n’a pas été efficace dans un sens comme dans l’autre. Le score est sévère, mais pas illogique », a commenté l’entraîneur du club Artois, sans trop s’attarder sur ce match cauchemardesque pour lui et ses joueurs.

Le coach du RCL, « il faut vite rebondir face à Angers »

En effet, Franck Haise s’est projeté rapidement sur le prochain match du RC Lens contre Angers SCO, dès vendredi (21h), en ouverture de la 15e journée du championnat. Il attend une réaction rapide de son équipe au Stade Bollaert. « Quand on gagne, il faut vite repartir, quand on perd, il faut vite rebondir. Donc j’attends autre chose face à Angers », a-t-il déclaré. Rappelons que l'équipe des Lensois a été promue dans l'élite à l'été 2020. La saison dernière (2020-2021), elle avait fini à la 7e place, soit à un pas de la qualification pour la Ligue Europa conférence.