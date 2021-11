Vente ASSE : Un projet et une offre dévoilés avant KPMG

Publié par ALEXIS le 23 novembre 2021 à 09:26

L’ ASSE va connaitre un tournant décisif dans la vente du club ce mardi 23 novembre. Un candidat se détacherait pour le rachat.

ASSE : Une proposition de 18 M€ sélectionnée ?

Les dernières informations avant le rapport du cabinet KPMG sur la vente de l’ ASSE font échos de trois candidatures en lice parmi lesquelles, une devrait être retenue pour entrer en négociations exclusives avec les deux prioritaires du club ligérien. D’après France Bleu Saint-Étienne un projet dont le nom de l’investisseur n’est pas dévoilé a fait une offre estimée à 18 M€ pour reprendre l’AS Saint-Étienne des mains de Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer.

« L’une des 2 offres (projet Markarian ou projet Roussier) serait de l'ordre de 18 millions € pour les actionnaires (auxquels il faut compter plusieurs dizaines de millions pour éponger la dette et injecter de l'argent sur le marché des transferts) », croit savoir la source.

Parlant de candidats, ce sont toujours les deux projets évoqués les derniers jours qui sont confirmés à la date butoir, ce mardi. Il s’agit du duo formé par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer et du dossier d’Oliver Markarian, ex-patron de la société Markal et sponsor de l’ ASSE. Une troisième candidature, dont le nom n’a filtré, existerait également comme évoqué ces dernières semaines.

Que va-t-il se passer concrètement ce 23 novembre ?

Il faut rappeler que c'est via un communiqué publié par la société de communication de Patrick Chêne début novembre que la date de ce mardi avait été dévoilée. « Soucieux de voir le dossier avancer, les actionnaires ont donné à KPMG, la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers », indiquait-elle.

Jean-François Soucasse, président exécutif de l' ASSE, avait confirmé la tendance sur la même radio. « Les scénarios sont simples. En date du 23 novembre, des offres seront proposées, si elles sont acceptées par les actionnaires, nous accueillerons dans les meilleures conditions le futur repreneur et son projet, j'assumerai cette transition. Si tel n'est pas le cas, je travaille sur une hypothèse où il n'y a pas de repreneur qui arrive […] La date du 23 novembre permet encore d'avoir un repreneur arrivant avant le mercato d'hiver » avait-il expliqué.