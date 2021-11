PSG Mercato : Zidane donne son accord de principe au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 23 novembre 2021 à 20:26

Alors que Mauricio Pochettino veut rejoindre Manchester United, le PSG veut Zinedine Zidane à sa place. L’ex-Madrilène a donné sa réponse.

Zinedine Zidane est chaud pour venir au PSG

Après avoir licencié Ole Gunnar Solskjær, Manchester United a fait de Mauricio Pochettino son choix numéro 1 pour le poste d’entraîneur. Et malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, le technicien argentin aurait indiqué à son entourage qu’il est prêt à quitter le Paris Saint-Germain dès maintenant pour rejoindre le club anglais. Une situation qui a poussé la direction parisienne à se rapprocher de Zinedine Zidane pour connaître ses intentions en vue de la succession de Pochettino.

Selon ESPN, les premiers contacts auraient bien eu lieu et le champion du monde 1998 n’est pas hermétiquement opposé à l’idée. Bien au contraire. Ce mardi, le journal Le Parisien confirme que la piste Zidane est bel et bien étudiée par le club de la capitale. Le quotidien régional explique notamment qu’une prise de contact a eu lieu dernièrement entre la direction parisienne et Zizou. Sans club depuis son départ du Real Madrid, le Marseillais de 49 ans s’est dit disposé à relever le défi parisien. Toutefois, il aurait exprimé une crainte.

PSG Mercato : l’arrivée de Zidane plombée par l’OM ?

En Angleterre, le Telegraph confirme également que le Paris Saint-Germain a été informé par ses émissaires que Zinedine Zidane a donné son accord de principe pour prendre la place de Mauricio Pochettino si ce dernier venait à rejoindre Manchester United dans les jours ou semaines à venir.

Toutefois, l’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux et de la Juventus Turin aurait exprimé ses craintes quant aux répercussions que sa nomination au Paris SG pourrait avoir en raison de son image de Marseillais. Le Parisien précise notamment que les proches de Zizou, tous fans de l’Olympique de Marseille comme lui, s’expliqueraient mal une telle trahison.

Affaire à suivre donc…