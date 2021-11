PSG Mercato : 50 M€, Paris en grand danger pour Dusan Vlahovic

Publié par Ange A. le 24 novembre 2021 à 23:55

Intéressé par le buteur serbe de la Fiorentina Dusan Vlahovic, le PSG devra composer avec la concurrence d’un cador de Serie A.

Le PSG menacé pour Dusan Vlahovic

Auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 14 matchs, Dusan Vlahovic est la sensation de ce début de saison en Italie. L’attaquant de 21 ans réalise également des débuts prometteurs avec sa sélection nationale. Le Serbe compte déjà 7 buts en 14 apparitions en équipe nationale. Les performances du géant serbe ne laissent pas les recruteurs du Paris Saint-Germain indifférents. Surtout que le PSG est en quête du successeur de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore ne compte pas renouveler son contrat qui expire au terme de la saison. Raison pour laquelle le club francilien prospecte pour lui trouver un valable remplaçant. Si le nom d’Erling Haaland revient régulièrement du côté de Paris, la piste la plus chaude est celle menant au buteur de la Fiorentina. Lequel est d’ailleurs moins coté sur le marché des transferts par rapport au Norvégien. Au vu de sa valeur marchande et ses performances, l’attaquant de La Viola ne manque pas de nouveaux courtisans. Le dernier en date serait d’ailleurs un cador du championnat italien.

Vers une offensive de la Juve pour Vlahovic cet hiver ?

La Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus de Turin souhaite boucler le transfert de Dusan Vlahovic dès cet hiver. La Vieille Dame ne compte pas attendre l’été prochain pour tenter d’enrôler le Serbe gratuitement. Pour la publication transalpine, les Bianconeri veulent griller le Paris Saint-Germain et leurs autres concurrents dans ce dossier en janvier. Ils seraient même prêts à dégainer 50 millions d’euros pour s’attacher les services du co-meilleur buteur de Serie A. Reste maintenant à savoir si la Fiorentina, disposée à vendre Vlahovic cet hiver de peur de le laisser partir gratuitement en été, le cèdera contre ce montant. Pour le PSG, la menace s’accentue au moment où la succession de Mbappé semble déjà un véritable casse-tête.