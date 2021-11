LOSC Mercato : Accord trouvé, une vente se prépare à Lille !

Publié par Timothée Jean le 25 novembre 2021 à 14:00

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ de Jonathan Ikoné se précise au LOSC. Un accord aurait été conclu avec la Fiorentina.

C’est l’un des dossiers qui anime la rubrique mercato du LOSC depuis plusieurs jours et il commence à prendre une ampleur démesurée. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club lillois, Jonathan Ikoné ne devrait pas faire de vieux os chez les Dogues. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain réalise un bon début de saison à Lille. Ces prestations remarquables en championnat et en Ligue des champions ne sont pas passées inaperçues, notamment en Italie, où la Fiorentina s’active pour le recruter.

En quête de renfort offensif, le club italien a décidé d’enclencher les grandes manoeuvres pour le convaincre de rejoindre la Serie A dès cet hiver. Des négociations en sourdine ont alors débuté entre les deux parties. Et après plusieurs jours de tractations, la Fiorentina touche enfin au but. Selon les informations divulguées par Calciomercato, Jonathan Ikoné aurait finalement donné son accord de principe pour rejoindre la Viola en janvier prochain. Les dirigeants italiens n’attendraient plus que l’ouverture du mercato en janvier afin d’entamer des négociations avec leurs homologues du LOSC et boucler ce probable transfert.

Une offre de 15 M€ en vue pour Jonathan Ikoné

Déjà annoncé sur le départ depuis quelques semaines, Jonathan Ikoné se rapproche donc de la Serie A. Et de son côté, la direction du LOSC ne ferme pas la porte à son départ, selon le média italien. Les dirigeants lillois seraient prêts à céder leur attaquant à condition de recevoir une offre intéressante. Et cela tombe bien puisque la Fiorentina préparait déjà une offre pour le transfert de Jonathan Ikoné. Un montant de 15 millions d’euros est évoqué. Reste à savoir si cela sera suffisant pour boucler ce deal.