RC Lens Mercato : Le plan de Haise pour les joueurs prêtés

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2021 à 04:05

De retour en Ligue 1 en 2020, le RC Lens s’est renforcé et a poussé certains joueurs dehors. Cependant, Franck Haise garde un oeil sur ces derniers.

RC Lens : Haise garde un oeil sur les joueurs prêtés

Revenu en Ligue 1 à l’issue de la saison 2019-2020, le RC Lens a recruté de nouveaux joueurs qui ont le niveau de l’élite. Lors du mercato estival dernier, le club nordiste s’est encore renforcé. Pour faire la place à de nouveaux joueurs en Artois, les responsables lensois se sont séparés des joueurs indésirables de Franck Haise. Les uns ont été prêtés et les autres transférés ou libérés. Néanmoins, le coach du RCL n’a pas abandonné ceux qui sont toujours liés au club. De façon régulière, il les suit à distance.

« Pour les autres joueurs prêtés, ils sont observés chaque week-end et j’ai un rapport à ma disposition les lundis », a-t-il confirmé en conférence de presse. « Cela m’arrive aussi de regarder les séquences de certains, des matchs et des buts de nos prêtés. D’ici la fin de l’année, je vais faire un point avec chaque joueur », a souligné l’entraîneur du RC Lens.

Les joueurs prêtés par les Sang et Or sont : Gaëtan Robail (Valenciennes AC), Tom Ducrocq (ES Troyes AC), Ismaël Boura (Havre AC en Ligue 2), Simon Benza (FC Famalicão), Steven Fortes (KV Ostende), Adam Oudjani (Stade Briochin) et Boubacar Camara (Le Mans FC).

Le cas Jules Keita

Jules Keita est toujours un joueur du RC Lens. Il est sous contrat avec le club présidé par Joseph Oughourlian jusqu’en juin 2023. Prêté au CSKA Sofia (en Bulgarie) la saison dernière, son contrat était assorti d’une option d’achat obligatoire en cas de qualification du club bulgare pour l’Europe. Cependant, le défenseur latéral gauche était revenu à Lens, car le CSKA n’a pas levé l’option. Les parties sont donc en conflit et des discussions juridiques sont en cours selon Franck Haise.