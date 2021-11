Angers SCO Mercato : Officiel, deux renforts ont débarqué

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2021 à 03:10

Comme annoncé, Laurent Boissier et Patrice Girard ont déposé leurs valises à Angers SCO. Ils ont renforcé le club officiellement, ce jeudi.

Angers SCO : Boissier et Patrice Girard renforcent le Sporting Club

Angers SCO a renforcé son organigramme avec les arrivées de Laurent Boissier et de Patrice Girard. Le premier a été nommé coordinateur sportif en remplacement de Sébastien Larcier sur le départ. Quant au deuxième, il est le nouveau patron de la cellule recrutement de l’équipe professionnelle. Leur nomination était dans les tuyaux comme nous l’avion annoncé.

« Angers SCO annonce la venue de Laurent Boissier et de Patrice Girard, respectivement en qualité de coordinateur sportif et de responsable du recrutement. Expérimentés, ces deux hommes auront à coeur d’apporter leur regard et leurs compétences pour permettre à Angers SCO de poursuivre son évolution », a communiqué le Sporting Club de l’Ouest. Laurent Boissier était anciennement directeur sportif du Nîmes Olympique, tandis que Patrice Girard est un ex-recruteur de l’Olympique Lyonnais.

Le SCO fait une bonne 1re moitié de saison

Par ailleurs le SCO est passé devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, ce jeudi. Avant d'officialiser ces nouvelles signatures, le SCO est passé devant la DNCG ce même jour, mais sans souci. Aucune mesure complémentaire n’a été prononcée à son encontre par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG). Le club reste donc sous la contrainte de « l'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation » comme en début de saison 2021-2022.

Sur le terrain, l'équipe du président Saïd Chabane se porte bien. Elle est classée 6e de Ligue 1 devant l'AS Monaco (8e), l' OL (10e) et le champion le LOSC (12e), en 14 journées disputées. Ce vendredi, c'est d'ailleurs le SCO qui ouvre la 15e journée du championnat, face au RC Lens (4e). Le match est prévu au stade Bollaert à partir de 21h.