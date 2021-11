ASSE Mercato : Un grand nom pour renforcer la défense de Puel

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2021 à 18:10

Cet hiver, l’ ASSE cherche à se renforcer en défense centrale et en pointe de l’attaque. Un grand nom circule pour le premier poste.

L' ASSE courtise Domagoj Vida du Besiktas

Après son passage sans encombre devant la DNCG, l’ ASSE a le feu vert pour recruter de nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Claude Puel est en quête d’un arrière axial et un avant-centre. Pour le poste d’attaquant, l’AS Saint-Étienne s’est fait prêter les services d’Ignacio Ramirez cet été, mais ce dernier n’est pas décisif. En défense centrale, Claude Puel va perdre Harold Moukoudi et Saïdou Sow pendant la CAN 2021, en janvier et février prochain. Ainsi, le coach des Verts a un besoin urgent de renforts. Idem en attaque où Denis Bouanga et Wahbi Khazri (meilleur buteur de l’ ASSE) ne seront pas disponibles dès le début d’année en raison de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le poste en défense devrait être renforcé rapidement. Selon les informations de la presse turque relayées par Peuple Vert, les recruteurs stéphanois ont une piste bien chaude menant au défenseur expérimenté, Domagoj Vida (32 ans). Il évolue actuellement sous le maillot du Besiktas, mais son contrat prend fin en juin 2022.

Le salaire du Croate, le gros souci ?

L’arrière international croate (95 sélections, 4 buts) est d'accord pour rejoindre l’ ASSE et la Ligue 1 d’après la source. Sauf que le gros salaire de ce dernier, estimé à 300 000 € mensuel, serait un gros obstacle. En effet, la direction de Sainté s’est engagée à réduire la masse salariale du club depuis l’arrivée de Claude Puel au poste de manager général. Domagoj Vida a brillamment participé à la Coupe du monde 2018 avec la sélection de la Croatie. Il était dans l'équipe qui a perdu la finale contre la France (4-2). La cible de l' ASSE avait disputé tous les matchs des Flamboyants, en entier, en Russie.