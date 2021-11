Stade Rennais : Genesio répond cash pour l'avenir de Laborde

Publié par Ange A. le 27 novembre 2021 à 08:33

Entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio s’est exprimé sur une possible sélection de son buteur Gaëtan Laborde en équipe de France.

L’avis de Bruno Genesio sur une convocation de Laborde chez les Bleus

Le Stade Rennais a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa League Conference. Un triplé de Gaëtan Laborde lors du nul contre le Vitesse Arnhem (3-3) a permis à Rennes de valider son ticket pour le prochain tour. Arrivé du Montpellier Hérault l’été dernier, l’attaquant de 27 ans est la principale arme offensive du SRFC. Au vu de ses performances, certains poussent pour sa convocation en équipede France. Interrogé sur le sujet avant le déplacement à Lorient, Bruno Genesio a calmé le jeu. « Le plus important est qu’il s’épanouisse à Rennes, qu’il continue à marquer des buts, ce qui est important pour la confiance. Pour le reste, il y a un sélectionneur qui fait ses choix », a déclaré l’entraîneur rennais en conférence de presse.

Laborde, la bonne affaire à 15 M€ du Stade Rennais

Déjà auteur de 3 buts avec le Montpellier Hérault, Gaëtan Laborde reste sur sa lancée depuis sa signature au Stade Rennais. L’ancien montpelliérain compte déjà 10 réalisations et 2 passes décisives en 15 matchs avec Rennes. En quête d’un buteur pour oublier l’indésirable M’Baye Niang parti à Bordeaux, le SRFC a claqué 15 millions d’euros pour boucler le transfert de Laborde. Le natif de Mont-de-Marsan est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge et noir. Comme son entraîneur, il refuse de se mettre une pression concernant une convocation chez les Bleus. « Si un jour je veux y être, il faut que je sois performant sur la durée avec mon club. À partir de là on verra, mais il y a un chemin qui est encore assez long je pense », avait-il confié lors d’une récente conférence de presse.