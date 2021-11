FC Nantes Mercato : Une gros transfert dans les tuyaux au FCN

Publié par ALEXIS le 27 novembre 2021 à 15:10

Dans le viseur de clubs anglais, Alban Lafont fait partie des valeurs sures du FC Nantes. Waldemar Kita songerait déjà à un gros transfert.

FC Nantes : Alban Lafont séduit grâce à ses performances

Alban Lafont fait partie des joueurs du FC Nantes à fort potentiel. Alors qu’il est dans sa 3e saison consécutive chez les Canaris, il progresse et est de plus en plus décisif. Grâce à ses arrêts décisifs, le club du président Waldemar Kita va mieux cette saison, comparativement à l’exercice dernier. Le portier formé au Toulouse FC est également impressionnant avec l’Équipe de France Espoirs. Ses performances sont d’ailleurs remarquées par des spécialistes, en plus des recruteurs de grands clubs.

Selon David Marraud, ex-coach du portier N°1 du FCN avant ses débuts à Toulouse, ce dernier va atteindre les sommets. « Il grandit. Je pense qu'au même âge, il est meilleur que Mickaël Landreau », a-t-il souligné dans L'Équipe. « Bien sûr, il peut être encore plus influent dans son commandement. […] À mes yeux, il garde le profil et le caractère d'un international en puissance », a commenté David Marraud, par ailleurs ancien gardien des Nantais (1985-1996).

Le gardien de but du FCN a la cote en Angleterre

D'après Chérif Oudjani, scout des Glasgow Rangers et ancien membre de la cellule de recrutement du FC Nantes, de Southampton et du LOSC, Alban Lafont « a une bonne cote » en Angleterre. Le portier natif du Burkina Faso « est bien répertorié chez les clubs anglais » selon ses confidences. « Quand il intégrera un club qui joue l'Europe, il arrivera avec de solides références », a fait remarquer Chérif Oudjani.

A 22 ans, Alban Lafont est capitaine du FC Nantes, mais il a du tempérament malgré son jeune âge. Il a aussi de l’expérience, car il totalise près de 300 matchs dans l’élite. Soit 106 avec le Téfécé en Ligue 1, 38 avec la Fiorentina (Serie A) et 83 avec les Canaris pour l’instant. Selon Transfermarkt, sa marchande est de 10 M€, soit 3 M€ de plus que le montant investi par Waldemar Kita pour le recruter à Florence en 2019. Une bonne opération en perspective pour le FC Nantes pendant le mercato estival ? Sans doute, vu l'intérêt des équipes anglaises et leur gros portefeuille.

Rappelons que l'OM a tenté de recruter Albant Lafont pendant le mercato d'été dernier, mais Pablo Longoria s'est finalement fait prêter les services de Pau Lopez de l'AS Rome.