OL Mercato : La décision de Jason Denayer pour son avenir

Publié par Ange A. le 27 novembre 2021 à 21:45

En fin de contrat, Jason Denayer s’est exprimé sur son avenir au moment où les négociations se poursuivent avec la direction de l’ OL.

La mise au point de Jason Denayer sur son futur avec l’ OL

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en 2018, Jason Denayer est en fin de contrat. Son bail à l’ OL expire au terme de la saison. En cas de non-prolongation de son contrat, le défenseur de 26 ans pourrait quitter Lyon gratuitement l’été prochain. Encore marquée par le départ gratuit de Memphis Depay, la direction du club rhodanien n’entend pas laisser partir son défenseur central dans les mêmes conditions. Raison pour laquelle le board lyonnais a entamé les négociations pour la prolongation du contrat de Denayer. Présent en conférence de presse ce samedi, l’ancien joueur de Manchester City a fait le point sur les discussions pour le renouvellement de son contrat. Il a également exprimé un souhait fort au sujet de son avenir.

Le choix fort de Denayer pour son avenir

Devant la presse, Jason Denayer a fait part de son désir de poursuivre l’aventure avec l’Olympique Lyonnais. Le défenseur de l’ OL assure que ce dossier est surtout entre les mains de ses représentants. « Je pense qu’on est toujours au même stade. Je ne suis pas concerné par les conversations. Mes agents parlent avec le club. Dès qu’il y a quelque chose d’important que je dois savoir, on me le fait parvenir. Pour l’instant, je ne pense pas qu’on ait beaucoup avancé. J’attends toujours et je reste sur ma position de vouloir rester au club. Comme je l’ai dit, on essaye de trouver des accords communs. Même s’il y a d’autres clubs, si on arrive à un accord commun, mon souhait est de rester au club », a confié le numéro 5 des Gones. Depuis sa signature à Lyon, le Diable rouge a disputé 133 matchs pour 7 buts et 2 passes décisives.