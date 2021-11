ASSE-PSG : Un choix fort de Mauricio Pochettino confirmé !

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 12:28

L’équipe type de Mauricio Pochettino contre l’ASSE a fuité. L’entraîneur du PSG a fait un choix fort pour le match de 13h face aux Verts.

Sergio Ramos titulaire pour ASSE-PSG

De passage en conférence de presse samedi, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s’est félicité de l’évolution de l’état de forme de Sergio Ramos. « Sergio Ramos ? Il se comporte normalement, de façon professionnelle, il essaie d'aider l'équipe. C'est positif. C'est un joueur que nous connaissons, avec beaucoup d'expérience, un grand champion. Il peut apporter sa connaissance, des valeurs (…) Il a besoin de jouer. Il faudra voir comment il s'adapte au championnat, complètement différent de la Liga. C'est difficile de prévoir cela, c'est du feeling. Il lui faudra le temps qu'il faut », a expliqué Mauricio Pochettino.

Le défenseur espagnol, présent pour la première fois dans le groupe qui a affronté Manchester City en Ligue des Champions, va connaître ses premières minutes en match officiel ce dimanche face à l’AS Saint-Étienne. En effet, plusieurs sources, notamment Téléfoot et RMC Sport, annoncent que le coach de l’équipe parisienne a décidé d’aligner d’entrée le défenseur central espagnol sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard contre l’ASSE. Son dernier match remonte au 5 mai dernier avec le Real Madrid.

Pour ce déplacement dans le Chaudron, le technicien argentin du Paris Saint-Germain a également lancé son compatriote Angel Di Maria en attaque dans un 4-2-3-1 comme l'annonce le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport. Pour le reste, Gianluigi Donnarumma occupera les cages suite à l'expulsion de Keylor Navas contre le FC Nantes. Achraf Hakimi, dans le couloir droit, et Juan Bernat, à gauche, vont donc encadrer Marquinhos et Sergio Ramos dans l'axe de la défense parisienne. Au milieu, Idrissa Gueye, Danilo Pereira et Angel Di Maria vont alimenter le trio Messi-Neymar-Mbappé.

Le Onze du PSG contre l’ASSE

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Gueye, Danilo - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé.