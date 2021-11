PSG : Sergio Ramos a pris une première décision pour son retour !

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 09:03

Sergio Ramos s’apprête à disputer son premier match avec le PSG. Le nouveau numéro parisien aurait déjà tout prévu pour son grand retour.

Les débuts de Sergio Ramos lors de Saint-Étienne/PSG ?

Totalement remis de sa blessure à un mollet, Sergio Ramos pourrait finalement faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain à l’occasion du déplacement à Saint-Étienne dimanche. Indisponible depuis le début de saison, le défenseur central espagnol était dans le groupe de Mauricio Pochettino qui a perdu face à Manchester City, mercredi en Angleterre, en Ligue des champions. L’ancien emblématique capitaine du Real Madrid s'est échauffé, mais n'est pas entré en jeu.

D’après le quotidien L’Équipe, le champion du monde 2010 est fortement pressenti pour connaître ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ce weekend contre l’AS Saint-Étienne, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Peut-être, le moment idéal pour recadrer le vestiaire parisien comme Sergio Ramos aurait aimé le faire plus tôt dans la saison.

Sergio Ramos se contient depuis quelques mois

Le journal sportif pense que ce retour de Sergio Ramos à la compétition pourrait être l'une des clés de la réussite du Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison. En plus de son immense expérience et la possibilité de faire souffler Marquinhos et Presnel Kimpembe plus souvent, ou même de passer à une défense à trois, le retour de l’ancien défenseur central du Real Madrid apporte de la personnalité et du charisme au sein du vestiaire parisien.

L’Équipe explique notamment que Ramos se serait retenu de s'exprimer ces derniers mois comme il ne jouait pas, mais aurait déjà identifié « des attitudes douteuses dans l'intensité ou dans les courses » de ses coéquipiers. Mais avant cette prise de parole, et le côté leadership pour lequel il a été recruté, Sergio Ramos veut déjà retrouver le terrain avant d'agir. Il est vrai qu’un renfort abonné à l’infirmerie, peu importe son statut ou son palmarès, peut manquer de crédibilité au sein d’une équipe où il n’a pas encore fait ses preuves.

Voilà pourquoi le nouveau numéro 4 du PSG a préféré s’abstenir jusqu’à maintenant.