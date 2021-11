OM Mercato : Barça ou Bayern, Boubacar Kamara a pris sa décision !

Publié par Timothée Jean le 29 novembre 2021 à 22:01

Entré dans sa dernière année de contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara devrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine.

OM Mercato : Boubacar Kamara a une destination préférée

En ce moment, Boubacar Kamara (22 ans) ne doit pas trop lire les journaux. Car quand il les ouvre, le jeune milieu de terrain défensif de l’Olympique de Marseille prend la mouche. Récemment, le minot marseillais a décidé de boycotter la conférence de presse organisée par le club phocéen avant la réception de Troyes. Si aucune raison officielle n’a été donnée pour justifier son absence, ce scénario inédit passe mal dans la cité phocéenne.

Pour beaucoup, Boubacar Kamara aurait tout simplement décidé de zapper la conférence de presse dans le but d’éviter les questions relatives à son avenir à Marseille. L’international espoir français arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’ OM et préfère entretenir le flou sur la suite de sa carrière. Et si la direction marseillaise multiplie les offres pour le convaincre de prolonger, le joueur de 22 ans ne l’entend pas vraiment de cette oreille. Il préfère s’accorder un temps de réflexion dans l’espoir de trouver un nouveau projet ambitieux, ce qui fait les affaires de ses prétendants. Deux grosses écuries européennes, tels que le FC Barcelone et le Bayern Munich, s’activent déjà en coulisses pour le recruter gratuitement à l’issue de la saison mercato. Mais le minot marseillais aurait une préférence pour sa destination future, la Premier League !

Boubacar Kamara vers un cador anglais ?

Comme l’indique Foot Mercato, Boubacar Kamara privilégierait un transfert dans le championnat anglais, où plusieurs clubs sont sur ses traces. Manchester United, Liverpool et Newcastle suivraient déjà sa situation à Marseille. Les formations britanniques auraient donc un sérieux avantage dans ce dossier. Sauf que rien n’est encore acquis pour le minot marseillais. La direction de l’ OM travaille toujours pour convaincre son jeune joueur de prolonger son bail.