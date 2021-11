PSG : Deux grandes nouvelles tombent à Paris avant l’OGC Nice

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2021 à 15:39

Le PSG reçoit l’OGC Nice, mercredi soir, au Parc des Princes. Avant ce match, le club parisien a reçu des nouvelles de son infirmerie.

PSG : Marco Verratti déjà de retour à l’entraînement

Touché lors d’une séance d’entraînement avant le match de Ligue des champions contre Manchester City, Marco Verratti avait finalement déclaré forfait pour ce choc européen perdu par le Paris Saint-Germain (1-2), mercredi dernier à l’Etihad Stadium. Selon certains médias, le milieu de terrain parisien devait même observer une période d’indisponibilité de trois semaines, au moins. Seulement, dans son point médical avant la réception de l’OGC Nice, le club de la capitale a annoncé lundi que l’international italien de 29 ans a repris l’entraînement.

Une information confirmée ce mardi par un autre point médical du Paris SG. Verratti est donc de retour plus vite que prévu. Réputé très prudent avec les joueurs qui reviennent de blessure, Mauricio Pochettino pourrait toutefois prendre la décision de laisser le Champion d’Europe 2021 au repos demain soir contre l’OGC Nice. D’autant que des échéances plus importantes attendent le PSG, notamment en Ligue des champions. Mais ce n’est pas tout.

Messi et Paredes malades et incertains face à Nice

Dans le même communiqué, le PSG annonce que Lionel Messi est malade au lendemain de son sacre au Ballon d'Or 2021. D’après la publication parisienne, la star argentine, tout comme son compatriote Leandro Paredes, présente des symptômes de gastro-entérite qui remettent en cause leur participation face à l’OGC Nice demain.

Point médical avant Nice

– Lionel Messi et Leandro Paredes n’ont pas participé à la séance d’entraînement aujourd’hui suite à des symptômes de gastro-entérite. Un point sera fait demain matin.

– Neymar souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir. Un nouveau point sera fait dans 48h pour préciser l’évolution.

– Mauro Icardi a repris l’entraînement aujourd’hui.

– Georginio Wijnaldum, dont l’évolution est favorable, reprendra l’entraînement jeudi.

– Ander Herrera reprendra l’entraînement en fin de semaine selon l’évolution.

– Julian Draxler a repris la course aujourd’hui et continue ses soins au Centre d’Entraînement Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines.