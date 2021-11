Real Madrid Mercato : Le remplaçant de Ramos arrive à grands pas

Publié par Thomas le 30 novembre 2021 à 19:09

Fortement touché par le départ cet été de son capitaine Sergio Ramos, le Real Madrid semble avoir trouvé son digne successeur à Chelsea.

Real Madrid Mercato : Objectif Rüdiger en 2022

Auteur d’un mercato estival plutôt timide, le Real Madrid compte bien mettre les bouchées doubles en 2022 pour renforcer ses secteurs de jeu défaillants. Malgré un très bon début de saison en Liga, les Merengues n’ont pas lâché l’idée d’enrôler un grand défenseur central et le faire rentrer dans la rotation avec David Alaba et Eder Militao. Après le départ de Ramos et Varane cet été, le Real Madrid est entré dans un nouveau cycle, mais semble encore en pleine transition dans son effectif.

Et à en croire la presse espagnole, l’année 2022 s’annonce d’ores et déjà mouvementée en termes de transferts chez los Blancos. Et pour cause, en plus de Kylian Mbappé, véritable objectif de Florentino Pérez depuis des années, le club espagnol pourrait bien frapper un gros coup en défenseur en enrôlant l’un des tous meilleurs joueurs à son poste, Antonio Rüdiger.

Le central allemand est chaque jour plus proche d’un départ de Chelsea, club où il est sous contrat jusqu’en juin prochain. À l’instar de David Alaba l’été dernier, le Real souhaite signer le joueur des Blues gratuitement l’été prochain et ainsi renforcer considérablement son arrière garde sur le long terme.

Madrid favori sur le dossier mais...

À en croire les dires du journaliste espagnol Mario Cortagena, les Merengues se montreraient très optimistes dans le dossier et feraient figure de grands favoris dans l’esprit de Rüdiger. Le défenseur allemand refuse tour à tour les différentes propositions de prolongation de ses dirigeants, s’ouvrant chaque jour un peu plus à un départ de Stamford Bridge. Les Londoniens proposeraient 8 millionsd’euros par an alors que le joueur en demanderait 12 millions.

Un désaccord qui crée cependant un doute chez les principaux prétendants au footballeur de 28 ans, notamment à Madrid et à Munich où un tel salaire serait financièrement difficile à assurer. Une situation qui, comme le rappelle journaliste, laisserait un boulevard au Paris Saint-Germain, seul cador capable d’assurer une aussi grosse demande.