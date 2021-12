PSG Mercato : Le Paris SG veut frapper un coup de folie à Man City !

Publié par Thomas le 01 décembre 2021 à 15:13

Auteur d'un mercato sensationnel cet été, le PSG pourrait frapper un coup énorme en 2022 en enrôlant un énorme joueur de Man City.

PSG Mercato : Riyad Mahrez dans les plans de Leonardo

Inarrêtable cet été en termes de signatures, le Paris Saint-Germain compte revenir aussi affamé en 2022 lors du mercato estival. Si les dirigeants Rouge et Bleu se concentrent sur la prolongation de Kylian Mbappé, grand objectif de Nasser Al-Khelaïfi, ces derniers continuent plus discrètement en interne à débusquer de très bons coups en attaque en cas de départ de leur joyau. Si de grands noms du football tournent autour du Parc des Princes depuis plusieurs mois pour succéder à Mbappé, comme Karim Adeyemi ou Dusan Vlahovic, c’est finalement à Manchester City que le Paris SG pourrait réaliser une superbe opération.

Tout juste défait en Ligue des champions face aux Sky Blues, le PSG pourrait se venger en enrôlant l’un des hommes en forme de Pep Guardiola, l’Algérien Riyad Mahrez. Selon The Sun, l’attaquant citizen ne laisserait pas insensible Leonardo et le board parisien qui souhaiteraient l’enrôler l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester, Mahrez n’a toujours pas convenu de prolongations avec ses dirigeants et commence à éveiller l’intérêt de gros clubs.

Mahrez pour remplacer Di Maria ?

Si le futur de Kylian Mbappé est un sujet qui anime grandement la sphère médiatique depuis cet été, le dossier éclipse celui d’un autre grand joueur du Paris SG, lui aussi en fin de contrat l’été prochain, l’Argentin Angel Di Maria. Très apprécié par les supporters Rouge et Bleu, El Fideo n’a toujours pas convenu de prolongation avec Paris et attend le bon moment pour le faire. Une situation qui pousse la direction du club à envisager un possible départ et donc débusquer un remplaçant de haut niveau.

À la fois technique et doté d’une vision de jeu au-dessus de la moyenne, Riyad Mahrez possède un profil fort similaire à celui de l’attaquant parisien, ce qui en fait une piste de choix pour l’été 2022. En parallèle, Man City ne s’opposerait pas à une vente de son attaquant algérien, puisque ces fonds permettraient la signature d’un grand attaquant de pointe, grand objectif du club depuis le dernier mercato et l’échec du dossier Harry Kane. Amis Parisiens, une attaque Neymar, Messi, Mahrez vous signez ?