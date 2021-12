Vente ASSE : Puel et Boudebouz préoccupés par la cession ?

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 18:13

La vente de l’ ASSE anime l’actualité du club ligérien avec l’intérêt confirmé d’un milliardaire russe. Claude Puel et Ryad Boudebouz en parlent.

Vente ASSE : Puel et Boudebouz nient être préoccupés par la cession

Le dossier de la vente de l’ ASSE a forcément un impact sur l’équipe de Claude Puel. Elle préoccupe même les joueurs quoiqu’ils jurent être plutôt concentrés sur le terrain. En conférence de presse avant le match contre les Brestois au stade Francis-Le Blé, Claude Puel et Ryad Boudebouz se sont prononcés sur la question de la cession du club ligérien. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a été le premier a botté en touche concernant le sujet de la vente de l’équipe stéphanoise.

« Je ne suis pas ça de près, car encore une fois on est concentré sur nous-mêmes parce que c’est un feuilleton, et il se terminera le jour où il voudra bien se terminer », a-t-il confié. « Il faut rester concentré sur notre sujet, sur nous-mêmes. On met une distance par rapport à ça, car cela peut intervenir en fin de saison, donc si on s’arrête de jouer jusqu'à que ce soit fini… », a-t-il insisté.

Ryad Boudebouz, milieu offensif de l’ ASSE, ne dit pas le contraire. « Je ne suis rien du tout de tout ça, cela me dépasse », a-t-il glissé. « On n’en parle pas du tout entre nous, dans le vestiaire. On ne s’en occupe pas et on sait qu’on ne perd rien », a-t-il laissé entendre.

Le milliardaire Lomakin, futur propriétaire de l’AS Saint-Étienne ?

Sergei Lomakin, bailleur de fonds de Total Sports Investments (TSI), est le milliardaire rêvé par Bernard Caïazzo pour racheter l’ ASSE. Depuis dimanche dernier, les investisseurs russes sont passés à l’offensive. Ils ont assisté au match des Verts contre le PSG à Geoffroy-Guichard (1-3), puis ont visité le centre sportif Robert Herbin à l’Etrat. Et ce n’est pas tout. Sergei Lomakin, son bras droit Roman Dubov (président de TSI) et Michel Salgado (ancien défenseur du Real Madrid et conseiller football de TSI) ont rencontré des responsables de KPMG, le cabinet chargé de réceptionner et de sélectionner les projets de rachat de l’AS Saint-Étienne.

Le milliardaire russe aurait formulé une offre globale estimée à 100 M€ (prix d’achat du club et investissements compris) pour reprendre l’ ASSE des mains de Romand Romeyer et son associé Bernard Caïazzo. À noter que deux autres projets seraient également sur le bureau de KPMG.