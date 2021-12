OL, Nice Mercato : Gros rebondissement dans le dossier Lloris

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 06:02

Ancien de l’OL et de l’OGC Nice, Hugo Lloris dispose d’une surprenante offre. Le portier tricolore est en fin de contrat à Tottenham.

Un retour en Ligue 1 encore lointain pour Lloris

Capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris est également un cadre de Tottenham. Le portier tricolore arbore aussi le brassard chez les Spurs. Le gardien de but a rejoint le club londonien en 2012 contre 12,6 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat cette saison, la question de son avenir reste une énigme non résolue. Depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc, certaines sources britanniques indiquent que le champion du monde tricolore ne sera pas prolongé. Un retour en Ligue 1, où le portier a défendu les couleurs de Lyon et de Nice, est notamment évoqué. Mais aux dernières nouvelles, ce dossier pourrait connaître un énorme revirement comme l’indique Tutto Mercato Web.

Une offre dans les tuyaux pour le portier tricolore ?

D’après le portail italien, la direction de Tottenham aurait changé d’avis concernant Hugo Lloris. L’heure ne serait plus à un départ du gardien de but au terme de la saison. Les dirigeants des Spurs voudraient renouveler le contrat du portier de 35 ans. La source assure ainsi que le capitaine du club nord-londonien dispose à présent d’une offre de prolongation de son contrat. Celle-ci serait d’une durée d’un an. La même source indique que Tottenham voudrait boucler ce dossier en janvier. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision du principal intéressé. En cas de refus, l’ancien Lyonnais va quitter les Spurs en tant que joueur libre l’été prochain. Arrivé en 2012, il dispute sa 10e saison à Londres. Cette saison, il compte 14 apparitions pour 19 buts concédés et 5 clean-sheets.