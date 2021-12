OM Mercato : Kamara, une grosse bourde d'Eyraud dévoilée

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 06:32

Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation de Boubacar Kamara à l’ OM au moment où le fou entoure l’avenir du minot à Marseille.

Kamara en fin de contrat à l’ OM, une erreur d’Eyraud

Si l’Olympique de Marseille vient d’enchaîner deux succès en championnat, l’avenir de Boubacar Kamara cristallise toujours l’attention. La direction de l’ OM se retrouve face à un dilemme au sujet de son milieu de terrain. Alors qu’un départ de Kamara de Marseille était attendu l’été dernier, le minot est resté à quai. Le milieu de 22 ans se retrouve désormais en fin de contrat. Deux options s’offrent au club phocéen concernant sa pépite. La direction de Marseille devrait céder le milieu défensif cet hiver de peur de le voir partir libre au terme de la saison. S’exprimant sur le sujet, Daniel Riolo a jeté un froid sur l’avenir de Kamara. Il estime que Jacques-Henri Eyraud est responsable de cette situation.

Un avenir loin de Marseille pour Kamara ?

Le consultant indique que c’était à l’ancienne direction de l’Olympique de Marseille de sceller l’avenir du minot. Il déplore également le traitement salarial du joueur pas au standing des stars de l’ OM. « Il fallait le mettre au niveau des joueurs achetés et lui donner 300 000 euros par mois. Lui, il sort du centre de formation et tu ne les respecte pas […] Le club n’a pas été bon sur ce coup-là. Il y a deux ans, Kamara était le meilleur de l’équipe et c’était le dernier salaire de l’équipe », regrette-il sur RMC Sport. Pour Daniel Riolo, l’avenir de Boubacar Kamara va s’écrire loin de l’ OM. « Je ne crois plus en la prolongation de Kamara. Dans un mois, il pourra signer où il veut. Si Kamara part libre, ce ne sera pas de la faute du joueur, mais de l’ancienne direction qui a l’a laissé arriver dans sa dernière année de contrat », déclare le journaliste.