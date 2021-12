RC Lens Mercato : Un cadre vers la Premier League cet hiver ?

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 09:55

Selon la presse anglaise, un club de Premier League pourrait piocher cet hiver au RC Lens, auteur d’une belle première partie de saison.

Le RC Lens danger pour l’un de ses cadres

Actuel 5e de Ligue 1 Uber Eats, le Racing Club de Lens est dans la continuité de ses prouesses de la dernière saison. Un exercice au terme duquel le RC Lens avait terminé à la 7e place. Avec le mercato hivernal qui s’annonce, les Sang et Or pourraient néanmoins enregistrer quelques départs. Outre certains éléments peu utilisés par Franck Haise, un cadre comme Seko Fofana pourrait également quitter le club de l’Artois. Auteur de quatre buts cette saison, le milieu de 26 ans suscite la convoitise de quelques écuries. Déjà courtisé par l’Olympique de Marseille l’été dernier, l’Ivoirien pourrait retourner en Angleterre lors de la prochaine fenêtre des transferts. The Telegraph révèle un intérêt de Newcastle United pour le capitaine lensois.

Un départ de Seko Fofana vers Newcastle cet hiver ?

Nouvelle propriété du fonds d’investissement saoudien, le club anglais a intégré le club des superpuissances du football grâce à sa manne financière. Pour le moment, les Magpies sont à la peine en championnat et sont même derniers de Premier League. Pour la nouvelle direction de Newcastle, il urge donc de renforcer l’effectif d’Eddie Howe cet hiver. Raison pour laquelle le pensionnaire de St James Park voudrait recruter Seko Fofana en janvier selon le journal anglais. Lequel assure d’ailleurs que l’indemnité de transfert ne devrait pas poser de souci à ce nouveau riche. Reste maintenant à savoir si Franck Haise pourrait cautionner un départ d’un cadre comme Fofana en cours de saison. Recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens, le milieu ivoirien vaudrait à l’heure actuelle 12 millions d’euros selon Transfermarkt. Son contrat avec Lens est encore valide jusqu’en juin 2024.