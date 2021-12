Bordeaux Mercato : Lopez lâche des indices pour l'hiver du FCGB

Publié par Ange A. le 04 décembre 2021 à 23:24

Président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez s’est prononcé sur la situation actuelle du club ainsi que sur son prochain mercato.

Les assurances de Gérard Lopez sur les finances de Bordeaux

Malgré les moult changements opérés durant l’été, les Girondins de Bordeaux ne décollent pas. Le FCGB est barragiste à la veille de la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche à l’occasion de la 17e journée. Outre les contreperformances de Vladimir Petkovic et de ses hommes, les finances du club au scapulaire inquiètent également malgré la reprise de Gérard Lopez. Le président des Girondins a fait le point sur ce sujet dans un entretien accordé à L’Équipe. Pour le dirigeant bordelais, les Marine et blanc ne sont pas en crise. « Aux Girondins, non seulement le budget est bouclé pour cette saison, sans vente de joueurs. Mais il est aussi quasiment bouclé pour la saison prochaine », a indiqué l’ancien président du LOSC qui admet néanmoins des difficultés pour couvrir la masse salariale.

Quel mercato pour le FCGB cet hiver ?

Dans sa sortie, Gérard Lopez a également lâché des indices sur le prochain mercato des Girondins. Le président de Bordeaux n’entend pas faire de folies cet hiver. « On ne peut pas se permettre d’aller chercher des joueurs à 20 M€ mais on a tout ce qu’il faut pour travailler », a signalé le patron du FCGB. Cet été, le club au scapulaire avait enrôlé sept joueurs, dont quatre joueurs prêtés. Un recrutement qui peine à porter ses fruits tout comme celui de Vladimir Petkovic sur le banc. Reste à savoir si le technicien suisse ne réclamera pas des renforts en janvier. Ce d’autant plus que certains joueurs devraient disputer la Coupe d’Afrique de football au Cameroun.