PSG Mercato : Pochettino viré immédiatement après Lens ?

Le PSG a livré une nouvelle partie décevante hier face au RC Lens. Le dernier match de Mauricio Pochettino sur le banc du club parisien ?

La tête de Pochettino réclamée à Paris

Au lendemain d’une nouvelle prestation décevante de l’équipe du Paris Saint-Germain, la tête de Mauricio Pochettino est une nouvelle fois réclamée. Comme les supporters, le journaliste Pierre Ménès n’a pas pris de gants pour descendre l’entraîneur argentin et réclamer à la direction du Paris SG de se débarrasser de lui puisqu’il n’a pas l’étoffe nécessaire pour manager les Rouge et Bleu.

« L’égalisation en fin de match de Wijnaldum bien servi par un centre tendu de Mbappé – une énième fois décisif – cache l’indigence globale du jeu parisien. Alors encore une fois, je veux bien qu’on m’explique tout ce qu’on veut, que les joueurs font ce qu’ils veulent, qu’ils ne se battent pas, que les dirigeants décident dans leur coin, que ce n’est pas un vrai club… Je veux bien entendre tout ça, et même en discuter. Mais la vérité c’est que Pochettino est nul. Il est là, les bras croisés, à regarder son équipe comme un plat de nouilles », s’est énervé l’ancien consultant de Canal+ sur son Blog.

L'Émir du Qatar appelé au secours !

Pour Alex Jaquin, qui bosse sur RMC, plus rien ne va à Paris et il est temps que le Qatar réagisse rapidement avant de plonger le club dans la crise. « Je ne suis pas sûr qu’on puisse proposer un spectacle plus décevant que Pochettino avec un effectif pareil. En termes de médiocrité, c’est une Master Class », lâche-t-il à l’issue de la rencontre. Si la grogne se fait entendre dans les médias, les supporters parisiens ont clairement envahi les réseaux sociaux pour demander à Nasser Al-Khelaïfi de cesser de couvrir Pochettino et de trancher dans le vif en le limogeant sans.

« Une partie assez bonne », « Un match nul mérité », « Pas déçu par le match nul » Vous ne rêvez pas, toutes ces phrases ont été prononcées par Pochettino après RCLPSG », se moque Nicolas Puiravau. Pour le compte Twitter La Source Parisienne, la messe est dite pour l’ancien coach de Tottenham qui n’a plus rien à faire sur le banc du Paris Saint-Germain. « Je n’en ai rien à faire même si on dégage Pochettino et que derrière il gagne La champions League avec Manchester, qu’il gagne la coupe du monde avec, Rolland Garros et le Super Bowl il doit partir IMMÉDIATEMENT !!!! », peut-on lire sur le réseau social.

D’autres centaines de messages du même genre enflent au fil des heures sur les plates formes d’échanges. En attendant une décision de Doha, le nom de Zinedine Zidane circule déjà sur toutes les lèvres dans la capitale.

PSG Mercato : Le bon moment pour Zinedine Zidane ?

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est à ce jour présenté comme l’homme providentiel du côté du Paris Saint-Germain. Les milliers de fans parisiens plaident auprès de l’Émir du Qatar afin qu’il parvienne à convaincre le technicien français avant qu’un autre prétendant ne le fasse signer. Plus vif, Daniel Riolo a récemment annoncé des discussions entre Zidane et le Qatar en vue de la succession de Pochettino.

« Clairement Pochettino a lâché l’affaire et les joueurs aussi… Enfin, ça n’a ni queue ni tête ! Je pense que Pochettino c’est fini ! Clairement, il est cramé. J’ai annoncé l’arrivée de Messi début décembre l’année dernière. Je ne suis pas loin de penser la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement », a lancé le consultant dans l’After Foot sur RMC.

Le journal Le Parisien a également confirmé des échanges réguliers entre les dirigeants parisiens et Zizou et assure que le club francilien pourrait bien nommer un nouvel entraîneur un an après le licenciement de Thomas Tuchel et son remplacement par Pochettino.

Affaire à suivre donc...