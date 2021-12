Mercato OM : Ça se concrétise, Boubacar Kamara bientôt prolongé !

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2021 à 13:12

La direction de l’ OM continue son opération séduction auprès de Boubacar Kamara. Et les négociations entre les deux parties avancent dans le bon sens.

Mercato OM : La prolongation de Boubacar Kamara avance

« Je suis toujours en réflexion », déclarait récemment Boubacar Kamara sur son avenir à l’ Olympique de Marseille. Le milieu de terrain polyvalent arrive en fin contrat en juin prochain avec l’ OM. Prolonger son bail est donc une priorité pour les dirigeants phocéens afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison. Mais convaincre le jeune joueur de s'engager dans la durée avec Marseille n'est pas chose aisée.

Nombreux sont les médias à avoir évoqué l'avenir de Boubacar Kamara au cours des derniers jours et la plupart se rejoignent sur un point précis : le minot marseillais a des envies de départ très tenaces. Malgré les nombreuses offres de prolongation formulées par sa direction, la position du joueur de 22 ans reste toujours inchangée. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Mais l’heure n’est pas encore à la résignation du côté de Marseille.

Pour éviter de voir son joyau, tant convoité, s’en aller gratuitement à l’issue de la saison, la direction de l’ OM a alors pris les choses en main, en entamant des pourparlers avec l’entourage du joueur. Ces négociations, entamées il y a quelques semaines, se poursuivent dans un bon climat et les positions entre les deux parties se rapprochent de plus en plus. C’est le président de l’ OM, Pablo Longoria, lui même qui l’évoque. « Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C'est un actif important pour le club, je souhaite qu'il prolonge », a déclaré le président marseillais dans une interview accordée à L’Equipe.

Boubacar Kamara, des concessions pour rester à Marseille ?

Très mal parties au départ, les discussions entre l’ OM et Boubacar Kamara ont visiblement pris une autre tournure. Désormais l’hypothèse d’une prolongation du minot marseillais paraît la plus plausible. Mais pour cela, il faudra que les deux parties parviennent à trouver un terrain d’entente sur le plan financier. Et c’est là que les choses se compliquent. Car si l’ OM compte prolonger son bail, le jeune joueur devra aussi consentir à de sérieux efforts financiers pour rester à Marseille. Le club phocéen, en difficulté financière, ne parvient toujours pas à répondre favorablement à ses exigences salariales.

« Mais il n'y a pas qu'une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale (…) On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s'épanouirait et se sentirait prêt à continuer », a ajouté Pablo Longoria. Mais ces propositions n’ont pas encore convaincu le jeune joueur, qui ne manque pas de sollicitations à l’étranger. L’AC Milan, Newcastle, le Bayern Munich, le FC Barcelone ou ou encore Manchester United restent en embuscade sur ce dossier.