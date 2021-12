OM Mercato : Boubacar Kamara a déjà pris sa décision !

Publié par JEAN-LUC D le 05 décembre 2021 à 15:38

Désireux de lui faire étendre son engagement au-delà de juin 2022, l’OM attend toujours la réponse de Boubacar Kamara. Elle ne devrait plus tarder.

Boubacar Kamara ne prolongera pas

À l’instar de Kylian Mbappé au PSG, Boubacar Kamara fait passer des nuits blanches aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le milieu défensif polyvalent continue de refuser les offres de prolongation de sa direction. Et alors que la date fatidique du 1er jour approche et qu’il sera libre de négocier avec le club de son choix, l’international espoir tricolore aurait d’ores et déjà tranché en ce qui concerne son avenir.

En effet, le journal espagnol El Nacional assure que même s’il n’a pas encore annoncé officiellement sa décision comme Kylian Mbappé, le Minot de 21 ans aurait pour autant tranché en ce qui concerne sa prochaine destination. Le journal barcelonais indique que le représentant de Boubacar Kamara a récemment fait savoir au président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui aimerait le récupérer gratuitement l’été prochain, qu’il ne prolongera pas avec l’OM.

Formé à l'Olympique de Marseille, le coéquipier de Dimitri Payet veut passer un cap dans sa carrière et serait ainsi prêt à faire le grand saut dès la saison prochaine. Sauf si le club phocéen décide de le vendre en janvier afin de toucher un peu d’argent sur son transfert, Kamara se dirige vers un départ libre en fin de saison. Mais si Pablo Longoria et les siens sont vendeurs, les prétendants ne manquent pas.

OM Mercato : grosse bataille pour Boubacar Kamara ?

Toujours selon El Nacional, le FC Barcelone aurait fait de Boubacar Kamara son plan B pour se renforcer défensivement et oublier la piste Jules Koundé du FC Séville. En difficultés économiques, le club catalan préfère investir sur le joueur de l’Olympique de Marseille qui ne coutera que son salaire puisqu’il viendrait gratuitement l’été prochain.

D’ailleurs, le Barça attend avec impatience l’ouverture du mercato hivernal afin de lui faire signer un pré-contrat en vue d’une arrivée en juillet. Et même si Marseille décidait de vendre, à six mois de la fin de son contrat, le prix ne devrait pas être élevé. Mais les Blaugranas ne sont pas seuls sur ce coup puisque le Bayern Munich et Newcastle s’intéresseraient à Boubacar Kamara.

Affaire à suivre donc…