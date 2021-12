RC Lens Mercato : Une recrue se livre sur son transfert au RCL

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2021 à 14:12

Une recrue estivale du RC Lens a fait le point sur ses premiers mois en Ligue 1. Il ne regrette pas d’avoir choisi le club nordiste.

RC Lens : Kevin Danso « se sent très bien à Lens »

Kevin Danso fait partie des nombreuses recrues estivales du RC Lens. Il a signé avec le club Artois pendant le mercato d’été dernier. Il a été transféré par le FC Augsbourg. Quatre mois après son arrivée au RCL, le défenseur avoue qu’il ne s’est pas trompé dans son choix. « C’est vrai que Lens est une petite ville, mais je me sens très bien ici », a-t-il confié au journal allemand Kicker. « Ici l’équipe accueille tout le monde chaleureusement. Nous sommes une famille. Tu fais beaucoup de choses avec tes coéquipiers et ça soude (les liens, ndlr) », a souligné l’arrière central.

Le défi de ce dernier, en dehors du terrain, c’est maintenant de comprendre et parler mieux le français. Pour ce faire, il prend des cours, à raison d’une séance de 90 minutes par semaine et il « apprend rapidement » selon lui.

Le défenseur autrichien déjà crack au RCL

Natif de Voitsberg en Autriche, Kevin Danso est internatioanal autrichien (6 sélections) depuis septembre 2017. Il a fait ses classes en Angleterre à Reading FC puis à Milton Keynes Dons FC. Il a parachevé sa formation au FC Augsbourg, avant sa première apparition en Bundesliga en 2016. Après trois saisons consécutives dans l’élite allemande, le nouveau joueur du RC Lens a été prêté deux fois successivement, d’abord à Southampton en Premier League (2019-2020), puis à Fortuna Düsseldorf (2020-2021).

Depuis le 6 août 2021, Kevin Danso s’est lié au Racing Club jusqu’en juin 2026, soit pour 5 saisons. Son transfert a coûté 5,5 M€ à la direction des Sang et Or. En Ligue 1, le colosse défenseur (1,90 m pour 85 kg) a fait 15 apparitions et a été titulaire 14 fois. Il a disputé 13 matchs de championnat en entier pour une passe décisive délivrée. Le joueur de 23 ans est en effet un élément clé de l'équipe de Franck Haise.