ASSE Mercato : Combien coûte le limogeage de Claude Puel ?

Publié par ALEXIS le 07 décembre 2021 à 21:52

L’ ASSE a limogé Claude Puel, à un peu pus de six mois de la fin de son contrat. RMC croit savoir combien cela va coûter au club ligérien.

ASSE : 3 M€ d'indemnité versés à Claude Puel ?

L’ ASSE est en vente depuis la mi-avril et les deux présidents du club : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas investi pour recruter de nouveaux joueurs pendant le mercato estival dernier. Pour limiter les dépenses du club dans cette période de cession du club, les deux propriétaires ont même hésité longtemps avant de finalement décider de virer Claude Puel, entraîneur et manager général depuis le 4 octobre 2019. D’après l’estimation de la radio, la direction de l’AS Saint-Étienne va verser trois millions d'euros TTC à Claude Puel, comme indemnité de licenciement.

Selon les détails de la source, « le coût du départ de l’entraineur des Verts se chiffre - en incluant les indemnités de son adjoint Jacky Bonnevay et surtout les diverses charges - à environ 500 000 euros par mois de contrat restant, jusqu’au 30 juin 2022 ». Le désormais ex-coach de l’ ASSE émargerait à environ 225 000 euros nets. « En se séparant de Puel en le 6 décembre, l’AS Saint-Étienne pourrait devoir débourser trois millions d’euros toutes charges comprises », selon la conclusion de la radio.

L’AS Saint-Étienne va tenter de réduire ce montant

Il faut cependant préciser que les Stéphanois ne vont pas verser directement cette somme entièrement à Claude Puel. Ils vont négocier la réduction de ce montant, en mettant en avant les mauvais résultats de ce dernier (9 défaites, 6 matchs nuls et 2 victoires en 17 journées de Ligue 1). Mais les négociations s’annoncent déjà âpres étant donné que le technicien de 60 ans espérait poursuivre jusqu’à la fin de contrat et tenter par tous les moyens de maintenir l’ ASSE en Ligue 1.

« Évidemment, l' ASSE va essayer de négocier avec son entraineur pour limiter l’énormité du montant. Mais il n'y aura pas de réunion de conciliation, les avocats des deux parties auront la charge de régler les détails entre deux camps qui ne souhaitent pas plus que cela se rencontrer pour l'heure », a annoncé le média.