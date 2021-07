PSG Mercato: 175M€, une opération colossale pour Erling Haaland ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2021 à 14:45

Dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé, le PSG fait partie des clubs qui sont prêts à dépenser une fortune pour recruter Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund. Aux dernières nouvelles, le coéquipier de Jadon Sancho pourrait même faire l’objet d’une offensive d’envergure cet été.

Le dossier Erling Haaland toujours d’actualité au PSG ?

Après avoir officialisé les venues de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, et en attendant celle de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain poursuit son mercato de folie. D’après L’Équipe et Foot Mercato, les positions du PSG et de Paul Pogba se rapprochent en vue d’un transfert cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain français refuse de prolonger et devrait donc quitter Manchester United. À 28 ans, l’international tricolore pourrait venir compléter la belle acquisition estivale des Rouges et Bleus dans les semaines à venir.

Mais ce n’est pas tout. Le Paris Saint-Germain aimerait à présent mettre la main sur un pur numéro 9 pour venir soulager ou même remplacer Mauro Icardi, moins en vue la saison écoulée. Surtout que le nouvel entraîneur d’Everton, Rafael Benitez, s’oppose pour le moment à un départ de Moise Kean. Si la piste Joaquin Correa a récemment été évoquée, le Corriere dello Sport assure ce jeudi que les négociations entre Leonardo et les dirigeants de la Lazio Rome n’avancent pas.

Après une première proposition comprenant un chèque de 20 millions d’euros plus Pablo Sarabia refusée par le club italien, le directeur sportif du PSG n’a plus fait signe à son homologue de la Lazio. Le journal espagnol AS révèle ainsi que le PSG songe toujours à Erling Haaland, la merveille norvégienne du Borussia Dortmund. En excellente relation avec l’agent du buteur de 20 ans, Mino Raiola, le vice-champion de France prépare déjà une offensive. Mais pour l’été 2022, lorsque la clause libératoire de l’international norvégien passera à 75 millions d’euros. Cependant, cette patience du Paris Saint-Germain pourrait lui coûter cher dans ce dossier.

Erling Haaland vers la Premier League ?

En effet, d’après les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, Thomas Tuchel a laissé entendre à la direction de Chelsea qu’il lui faut absolument un vrai numéro 9 durant ce mercato estival. Le coach allemand des Blues a même fait d’Erling Haaland sa priorité à ce poste. Le média 90min confirme la tendance sur cette piste et révèle que le joueur du Borussia Dortmund a déjà donné son accord pour rejoindre le club londonien.

Pour convaincre les Allemands de laisser filer Haaland, le champion d’Europe en titre est prêt à poser une enveloppe de 175 millions d’euros sur la table des négociations. Une proposition qui sera difficile à accepter étant donné que la clause de l’ancien avant-centre de Salzbourg passera à 75 millions d’euros dans un an. Le Paris Saint-Germain aura beaucoup de difficultés pour renchérir sur ce coup.